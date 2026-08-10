Après une cérémonie privée réservée à la famille Messi au cimetière El Prado dans la ville de Pérez, près de Rosario, le joueur de l'Inter Miami a décidé de reporter son retour aux États-Unis afin de passer quelques heures supplémentaires avec sa famille après un dernier adieu à son père, Jorge.

Le capitaine de la sélection argentine est arrivé dans son pays dans la nuit de samedi, et il a passé la nuit entière dans le cimetière privé où repose son père, ne le quittant qu'en début d'après-midi le dimanche.

Quelques heures plus tard, il s'est rendu à son domicile situé dans un complexe résidentiel clôturé de la ville de Funes, dans la province de Santa Fe.

Selon le site argentin Infobae, « la scène présentait un caractère inhabituel pour une personnalité publique de son envergure : quasiment aucune information n'avait filtré sur son arrivée ou sur la cérémonie d'inhumation. L'avion affrété a décollé dans l'après-midi du samedi 8 depuis Fort Lauderdale, et il a atterri à l'aéroport des Îles Malouines à Fisherton. De là, Messi, accompagné de son épouse Antonela Roccuzzo et de leurs enfants, s'est rendu directement au cimetière de Pérez, où il a retrouvé ses frères et ses autres proches. »

La cérémonie d'adieu s'est déroulée à huis clos, en présence d'un petit nombre de spectateurs, et de quelques souvenirs laissés par les enfants en signe d'affection.

À lire aussi : Interrogations autour du transfert d'Araujo : pourquoi Barcelone l'a-t-il laissé partir et Liverpool a-t-il misé sur lui ?

On a également pu voir les couronnes de fleurs envoyées par la Fédération argentine de football et par le staff technique de la sélection argentine.

Lorsque le 4x4 noir transportant la famille Messi est entré dans le cimetière, l'un des visiteurs a crié : « Tiens bon, Leo ! ». La phrase est également apparue sur une banderole accrochée aux grilles latérales du cimetière. Le froid de la nuit d'hiver à Rosario a contribué à vider les lieux et à renforcer l'atmosphère de silence. Le résultat fut un adieu paisible, sans grandes manifestations, dans une ville qui a présenté ses condoléances sans s'immiscer, et qui a pleinement respecté l'intimité que la famille jugeait nécessaire.

Le dimanche matin, après huit heures, l'activité a repris à El Prado. Des spéculations ont circulé sur leur retour aux États-Unis avant midi, mais l'avion a décollé à vide, et le cortège n'est apparu qu'après quinze heures dans le complexe résidentiel fermé de Kentucky, où la famille réside à Rosario depuis des années.

Dans cette zone, le seul changement notable était la présence d'une douzaine de journalistes postés à l'entrée du club de campagne.

Les voisins, bien qu'ils connaissaient l'emplacement du domicile de la famille, ont évité de s'approcher pour demander à prendre des photos ou pour troubler l'intimité de ce moment.

Jorge Messi souffrait d'une maladie depuis plusieurs mois, dont seuls ses proches avaient connaissance, bien qu'elle n'ait pas été annoncée publiquement. Il a préservé cette discrétion même durant la Coupe du monde, lorsque Lionel a joué tandis que son père a annulé son voyage à la dernière minute en raison de son état de santé, et que la plupart des membres de la famille sont restés pour le soutenir.

À lire aussi : À cause de Vinicius, une ancienne star de Chelsea se moque d'Arsenal : je ne sais pas ce qu'ils fument !