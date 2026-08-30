Impasse : un point de désaccord bloque la prolongation du contrat de Harry Kane

Le Bayern Munich tente de prolonger le contrat de sa star anglaise, Harry Kane, dans les prochains temps, mais un obstacle se dresse sur son chemin.

Des rapports antérieurs ont confirmé que Kane reçoit de temps à autre des offres venues de l'extérieur de l'Allemagne, dont certaines d'Arabie saoudite, et il a été associé à plusieurs reprises à un transfert vers Barcelone, ce qui a poussé le Bayern à chercher à prolonger le contrat.

Selon le journal « AS », Harry Kane et le Bayern Munich se trouvent dans une impasse dans les négociations pour la prolongation du contrat de l'attaquant anglais, qui expire en 2027.

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Après la victoire écrasante du Bayern Munich 5-1 en ouverture du championnat face à Stuttgart, Kane a déclaré : « La première réunion a eu lieu cette semaine. Mais ce genre de choses ne se règle pas en une ou deux semaines. Il y aura beaucoup d'autres discussions sur les détails. »

Interrogé sur les clauses du contrat, le capitaine de la sélection anglaise a ajouté : « Je ne parlerai pas des détails ici. »

De manière générale, l'attaquant a expliqué qu'il était satisfait du déroulement des négociations : « Les choses se passent bien, donc tout va bien pour l'instant. Nous poursuivrons le dialogue dans les prochaines semaines et nous verrons ce qui se passera. »

Et Kane d'ajouter : « Il y a de nombreux facteurs qui influent sur un contrat comme celui-ci : j'ai 33 ans, donc ce ne sera peut-être pas mon dernier contrat, mais c'est certainement un contrat important pour moi. J'ai besoin d'être heureux, et le club aussi a besoin d'être heureux. Ce qui est bien, c'est qu'aucune des deux parties n'est inquiète. Pour le moment, ce ne sont que des discussions ouvertes, comme cela a été le cas avec chaque contrat de ma carrière. »

Le journal a confirmé que le principal désaccord porte sur la durée du contrat, Kane, meilleur buteur du championnat d'Allemagne à trois reprises depuis son arrivée à Munich, cherchant à obtenir un contrat de longue durée tandis que le Bayern discute d'un contrat de deux saisons.

Kane a déclaré : « Je souhaite prolonger le contrat pour une longue période. Mais nous verrons quelle en sera la durée au final. Je suis certain que nous parviendrons à un accord qui satisfera les deux parties. Je l'espère. »

Jan-Christian Dreesen, le directeur général du Bayern Munich, s'est lui aussi montré optimiste en déclarant : « L'harmonie est parfaite, nous sommes donc totalement sereins à ce sujet. Que cela se produise un jour plus tôt ou plus tard, peu importe. »

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