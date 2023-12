James Rodriguez a révélé ses difficultés à s'adapter à la culture qatarie au cours de ses 12 mois difficiles à Al-Rayyan.

Le Colombien a rejoint le Golfe après avoir quitté Everton en 2021. Il n'a pas réussi à s'imposer dans la Qatar Stars League, où il n'a inscrit que quatre buts avant de rejoindre l'Olympiakos un an plus tard.

Avec le recul, Rodriguez attribue ses performances décevantes en partie aux difficultés qu'il a eues à s'adapter à la vie au Qatar.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision brésilienne Globo (via Daily Mail), Rodriguez a déclaré : "La vie et la culture au Qatar sont très difficiles, c'est un pays où il était difficile de s'adapter. Vous savez que dans le football, tout le monde est nu lorsqu'il se douche, mais mes coéquipiers m'ont dit : 'Tu ne peux pas faire ça'. J'avais peur. Au Qatar, on mange avec les mains, ce qui était difficile pour moi. J'ai dit : "Non merci". J'ai demandé des couverts et ils m'ont dit : "Non, avec ta main" : Non, avec la main" et j'ai répondu : "Vous êtes fous, je ne mangerai pas avec la main".

Les piètres performances de Rodriguez au Qatar sont surprenantes compte tenu des résultats qu'il a obtenus en Premier League avant que les blessures et l'arrivée de Rafa Benitez à Goodison Park ne mettent un terme à son séjour à Everton. Son transfert en Grèce, à l'Olympiakos, s'est déroulé de la même manière que son séjour sur les bords de la Mersey, avec des débuts en fanfare suivis d'une baisse de régime, au point que son contrat a été résilié par consentement mutuel.