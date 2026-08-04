« Il se bat et se relève » : un rapport espagnol encense Brahim Díaz et révèle la décision de Mourinho à son sujet

Un rapport de presse espagnol a fait l'éloge du Marocain Brahim Díaz, joueur du Real Madrid, tout en révélant la décision de l'entraîneur portugais José Mourinho concernant l'avenir de la star du Maroc.

Le journal « AS » a écrit : « Il arrive, il accepte, il se bat, puis il se relève à nouveau. C'est ainsi chaque été. C'est la routine de Brahim Díaz saison après saison. Cette routine qui crée une situation où la concurrence ne cesse de s'intensifier. Mais cela n'épuise pas son énergie ; au contraire, cela l'amène à aborder chaque nouveau départ avec calme, jour après jour. »

Et de poursuivre : « Il cherche toujours à gagner ou à retrouver un rôle qui fasse de lui un joueur titulaire. Une mission qui a commencé, une fois de plus, hier. Avec son retour à Valdebebas, 25 jours après cette défaite 2-0 qui a éliminé le Maroc face à la France en demi-finale de la Coupe du monde. »

Le journal a souligné : « C'était le jour de Vinícius, au milieu des murmures d'attente. La première apparition de Bernardo Silva. Et celle de Díaz aussi. Et plus encore, puisqu'il a également célébré son vingt-septième anniversaire. »

Et de continuer : « D'abord, un examen médical à la clinique Sanitas, à quelques minutes seulement du centre d'entraînement. Puis il s'est dirigé vers la pelouse. Vers sa journée personnelle qui se répète encore et encore. »

« AS » a ajouté : « Il a rejoint les entraînements non pas avec arrogance, mais avec confiance. Une confiance née de sa propre assurance, et une confiance que les autres lui insufflent. Du club, avec lequel il est parvenu la saison dernière à un accord, au début de l'ère Xabi Alonso, pour prolonger son contrat jusqu'en 2030 au moins. Il ne reste plus que l'annonce officielle pour formaliser cet accord officieux. »

Et d'ajouter : « Ce sentiment n'a pas changé. C'est pourquoi tous ces intérêts persistants concernant sa situation n'ont rien donné. Que ce soit avec la Juventus, comme cela s'est murmuré, ou avec d'autres clubs. Les choses n'ont jamais avancé parce que ni l'une ni l'autre des parties ne le souhaitait. »

L'avenir de Brahim Díaz avec le Real Madrid

Le journal a révélé le destin de Brahim Díaz, déclarant : « L'idée de son départ n'a pas non plus émergé avec l'arrivée de Mourinho ; bien au contraire. L'entraîneur portugais voit en lui un renfort d'une très grande valeur. Un joueur qui correspond parfaitement à sa philosophie de jeu, grâce à la diversité de ses qualités et à sa capacité de sacrifice que l'entraîneur juge extrêmement importante. »

Et de poursuivre : « La concurrence est féroce, c'est vrai. Bernardo Silva fait partie de l'équation, et Diomandé le rejoindra bientôt, mais Mourinho compte sur Brahim, compte tenu de la variété de ses qualités qui lui permettent de contribuer à des postes plus axiaux, comme meneur de jeu, et sur l'aile. »

Et d'ajouter : « En réalité, Mourinho le compare à Bernardo lui-même, tant sur le plan du positionnement que de leur potentiel d'évolution au sein de l'équipe. Et n'oublions pas sa capacité à jouer même comme second attaquant, comme il l'a démontré avec grand succès la saison dernière. C'était avec Arbeloa, après une période de relative mise à l'écart sur le banc, à l'issue de laquelle il a retrouvé un rôle de premier plan. »

Brahim Díaz ne renonce pas

Le journal a ajouté : « Il n'a pas renoncé lorsque les opportunités semblaient hors de portée. Même après n'avoir été titulaire que quatre fois en 194 jours, il a été titulaire lors de six matchs consécutifs en seulement 29 jours entre mars et avril. Durant cette période, et même sans Mbappé, le Real Madrid a connu ses meilleures phases d'une saison qui a rapidement basculé sens dessus dessous. »

Et de conclure : « C'est le plus récent exemple de l'effort inlassable d'un joueur qui y est habitué, à défier l'adversité et la concurrence, une manière par laquelle il a convaincu Ancelotti, et il fait désormais face à un nouveau défi. De nouvelles recrues sont arrivées, mais Brahim est resté le même. »