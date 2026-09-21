José Mourinho a remis la polémique arbitrale au premier plan après la défaite du Real Madrid face à l'Atlético Madrid dans le derby de la capitale, en imputant à l'arbitre Miguel Ángel Ortiz Arias la responsabilité de certaines décisions ayant influé sur le déroulement de la rencontre, dans des déclarations qui ont rappelé aux médias espagnols la manière dont le technicien portugais gère les faux pas de son équipe.

Sur les ondes de la radio « Cope », dans l'émission « Tiempo de Juego », les propos de Mourinho ont suscité de vives critiques de la part du journaliste Paco González, qui a lui-même contesté certaines décisions de l'arbitre, mais a estimé que l'entraîneur du Real Madrid était revenu au discours qu'il adoptait durant son premier mandat au club.

Dans son analyse de la rencontre, González a déclaré : « Mourinho a refait surface. Je ne sais pas combien d'années se sont écoulées depuis. La faute de la défaite incombe à l'arbitre », avant de reconnaître le bien-fondé de la contestation du technicien portugais concernant certaines situations qui auraient pu justifier la sortie de cartons durant la première mi-temps.

Les remarques de Mourinho ne se sont pas limitées aux décisions prises par Ortiz Arias pendant le match, puisqu'il s'est étonné de sa désignation pour arbitrer le derby.

González a ironisé sur cette sortie en affirmant : « Je ne sais pas s'ils ont engagé un scénariste pour la télévision du Real Madrid. »

Le journaliste espagnol a adressé d'autres critiques à la direction du club au sujet du choix de Mourinho, estimant que le Real Madrid « avait besoin d'un entraîneur moderne, mais a recruté un entraîneur d'il y a 15 ans ». Il a ajouté que le fait de continuer à se focaliser sur l'arbitrage risquait d'occulter le débat relatif au niveau technique de l'équipe et aux raisons de la défaite.

Cette défaite face à l'Atlético Madrid est la deuxième du Real Madrid en Liga lors des 7 premières journées, ce qui ramène Mourinho au cœur du débat médiatique après une période marquée par une relative discrétion dans ses apparitions et ses déclarations depuis sa prise en main de l'équipe.