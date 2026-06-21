« Il pourrait être le grand perdant au sein de l’équipe nationale néerlandaise. »

Mike Verweij craint que Donyell Malen ne perde son statut de titulaire en équipe nationale des Pays-Bas. L’attaquant n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans cette Coupe du monde, tandis que ses partenaires offensifs ont brillé samedi face à la Suède (5-1).

« Je m’inquiète vraiment pour Malen. Il risque d’en faire les frais et de se retrouver sur le banc contre la Tunisie », anticipe Verweij après la large victoire des Oranje dans Kick-Off, le podcast du journal De Telegraaf.

« Ronald Koeman n’était pas satisfait du travail défensif de Malen. C’est pour cette raison qu’il a été remplacé », ajoute son collègue Valentijn Driessen. « Et Summerville a bien mieux rempli ce rôle. En fait, il s’en sort toujours bien à ce poste. C’est une valeur sûre dès lors qu’il est en forme. »

Brobbey s’est illustré en inscrivant un doublé lors de la première mi-temps face à la Suède à Houston. Malgré ces deux buts, le sélectionneur Ronald Koeman refuse pour l’instant de confirmer son statut de titulaire pour le match contre la Tunisie, ou même pour d’éventuels seizièmes de finale.

« Peut-être pour maintenir Brobbey sous tension », interprète Driessen en endossant le rôle du sélectionneur. « Ou pour conserver une marge de manœuvre au cas où un autre avant-centre serait plus efficace contre un adversaire différent. Telles sont sans doute les réflexions en cours. Mais, en toute honnêteté, on ne peut pas laisser sur le banc un attaquant qui a marqué deux fois. »

Outre Brobbey, Gakpo a lui aussi marqué deux fois face à une défense suédoise perméable, tandis que Crysencio Summerville, entré en jeu à la place de Malen, a ajouté un cinquième but en fin de match. Il s’agit de sa deuxième réalisation dans la compétition, après le splendide 2-1 inscrit contre le Japon la semaine passée.

Les Pays-Bas concluront la phase de groupes face à la Tunisie dans la nuit de jeudi à vendredi. Déjà éliminée, l’équipe d’Hervé Renard avait été dominée par le Japon : 0-4.