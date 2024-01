"Il ne le mérite pas", une légende du foot s'en prend à Messi

Lothar Matthäus s'en est pris une nouvelle fois à Lionel Messi, estimant qu'il ne méritait pas le Prix du Meilleur de la FIFA

L'icône argentine a été reconnue par ses pairs comme le meilleur joueur de la planète, avec un autre prix individuel lui permettant d'entrer dans l'histoire. Messi a permis à l'Argentine de remporter la Coupe du monde 2022, ce qui lui a valu un huitième Ballon d'Or, et ce succès continue d'influencer les votes lors de scrutins prestigieux.

Messi a terminé à égalité de points avec l'attaquant de Manchester City Erling Haaland dans le vote du Meilleur joueur de la FIFA, mais il a remporté le premier prix grâce à un plus grand nombre de premiers choix de la part des capitaines des équipes internationales. L'ancien capitaine de l'équipe d'Allemagne, Matthäus, estime que ce classement n'est pas mérité, comme il l'a déclaré à Sky Deutschland : "Il ne peut pas être le vainqueur cette fois-ci. Je pense qu'il a été le meilleur footballeur de ces 20 dernières années, mais il a été à Paris et à Miami, où il fait un tabac, et n'a remporté aucun titre majeur".

Matthäus, qui a remporté la Coupe du monde et le Ballon d'Or en 1990, a poursuivi en expliquant pourquoi Messi n'aurait pas dû être retenu cette fois-ci : "Si l'on considère les grands succès, on ne peut pas passer à côté de Manchester City et, pour choisir le meilleur joueur, d'Erling Haaland. Il a remporté les titres les plus importants avec Man City, son taux de réussite était impressionnant. C'est ce qui devrait être décisif au moment de choisir le meilleur et le plus important des joueurs - et c'était Haaland".

Haaland a aidé City à remporter le triplé Premier League, FA Cup et Ligue des champions en 2023, tandis que Messi a remporté son deuxième titre de Ligue 1 au Paris Saint-Germain avant de mener l'Inter Miami à la victoire en Coupe des Ligues à la suite de son étonnant transfert aux États-Unis.