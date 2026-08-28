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Marc-Andre ter Stegen AjaxIMAGO / DeFodi Images
Marko Brkic

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« Il n’a pas semblé très souverain » : Marc-André ter Stegen d’Ajax Amsterdam commet une énorme bourde

Ligue Conférence, Qualification
Ajax vs Sion
Ajax
Sion
M. ter Stegen

L’Ajax Amsterdam a décroché son billet pour la Conference League, mais lors du match retour décisif des barrages contre le FC Sion, Marc-Andre ter Stegen a vécu une soirée compliquée, en particulier sur un but encaissé où le gardien n’a pas été à son avantage.

À la 36e minute, l’international aux 44 sélections n’a pas réussi à capter un centre devant son but. À la place, il a laissé le ballon tomber directement dans les pieds de Winsley Boteli, de Sion, qui a poussé sans difficulté dans le but vide pour le 2-1 provisoire en faveur du grand club suisse. Sion a ainsi provisoirement réduit l’écart à un but, après la victoire 4-2 de l’Ajax lors du match aller.

Cependant, la bourde de ter Stegen n’a eu que peu d’influence sur l’issue du match retour. L’Ajax a ensuite accéléré et a également remporté ce deuxième duel sur le score de 5-3. Le club historique néerlandais s’est ainsi imposé 9-5 sur l’ensemble des deux matches. Julian Brandt, qui avait déjà marqué à l’aller, a été remplacé après 60 minutes et est resté muet au retour.

Ter Stegen se troue et essuie des critiques : « Il n’a pas semblé très serein »

Malgré la qualification, ter Stegen n’a pas échappé aux critiques. « Ter Stegen n’a pas semblé très serein », a jugé Voetbal International à l’issue de la rencontre.

Après avoir été écarté au FC Barcelone et avoir en plus été poursuivi par une grave série de blessures, le joueur de 34 ans a été prêté pour une saison par les Catalans à l’Ajax. Au sein du club historique néerlandais, ter Stegen est le numéro un dans les buts.

Déjà lors de la saison précédente, le gardien avait été prêté au FC Girona pour une demi-saison. Mais là-bas, il n’avait disputé que deux matches officiels en raison d’une blessure. Le contrat de ter Stegen avec le FC Barcelone court encore jusqu’en 2028.

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