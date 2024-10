"Il m’a félicité", Rodri dévoile le nom du joueur du Real Madrid qui a trahi Pérez

Alors que le Real Madrid a interdit le déplacement à Paris pour le Ballon d’Or, un de ses joueurs a osé féliciter Rodri, le vainqueur.

Le Ballon d’Or 2024 ne fait pas l’unanimité depuis lundi. Alors que France Football disait gardé le secret quant au vainqueur du prestigieux prix individuel, le nom a fuité quelques avant la cérémonie officielle, lundi. En effet, le Real Madrid a eu vent de ce que ce ne sera pas Vinicius Junior, qui allait remporter le trophée, d’où le boycott de la cérémonie par le club merengue.

Carvajal a félicité Rodri

Le Real Madrid a fait parler de lui par son absence à la 68e cérémonie du Ballon d’Or, ce lundi 28 octobre à Paris. Le club merengue qui pensait que Vinicius Junior était le potentiel vainqueur, a appris en journée que ce ne sera pas le Brésilien. En effet, le club de la capitale espagnole, évoquant un manque de respect de France Football en interne, a simplement annulé son voyage sur Paris. Mais la cérémonie a eu lieu, et Rodri a été couronné Ballon d’Or 2024 devant Vinicius Junior.

Getty Images

Alors qu’aucun joueur du Real Madrid encore moins le club n’a félicité le milieu de terrain espagnol, le joueur de Manchester City a reçu un appel téléphonique de la part de Dani Carvajal, son coéquipier en sélection. « J'ai parlé à Carva, le premier appel que j'ai reçu après la cérémonie de remise des prix était de lui, il le méritait aussi ! C'est un joueur avec lequel j'ai une grande relation, encore plus maintenant avec la blessure, il partage les mêmes valeurs que moi, il m'a félicité », a révélé le milieu de terrain de Manchester City dans des propos rapportés par Marca.

(C)Getty Images

« Je veux me souvenir de Carvajal, qui a souffert de la même blessure que moi et qui mérite d'être ici tout comme moi. Et un autre qui sera bientôt là, Lamine. Aujourd'hui, ce n'est pas une victoire pour moi, c'est une victoire pour le football espagnol, pour tant de joueurs qui n'ont pas gagné et qui l'ont mérité, comme Iniesta, Xavi, Iker », a ajouté Rodri, qui dit avoir une bonne relation avec le capitaine du Real Madrid.