« Il est prévisible en équipe nationale néerlandaise et n'est certainement pas un Arjen Robben »

Valentijn Driessen conteste l’optimisme de Ronald Koeman. Le sélectionneur des Pays-Bas affiche plus de confiance en son effectif mondial qu’en celui qui a atteint les demi-finales de l’Euro 2024. Driessen émet toutefois des réserves, comme le rapporte la rubrique « Kick-Off » du journal De Telegraaf.

« Ce groupe manque d’un Hadj Moussa, un joueur capable de créer quelque chose de surprenant à partir de rien et de faire gagner des matchs au plus haut niveau », analyse-t-il.

Son collègue Mike Verweij renchérit en affirmant que Cody Gakpo a rempli ce rôle lors des tournois précédents. Driessen n’est toutefois pas convaincu des qualités de l’ailier gauche de l’équipe nationale néerlandaise.

« Mais il lui manque la créativité nécessaire. On devine facilement ce que Gakpo va faire. Il n’a pas les qualités d’un Robben : celui-ci pouvait répéter dix fois la même action et la réussir dix fois. Il coupait vers l’intérieur depuis la droite avant de frapper du gauche, comme Moussa l’a fait aujourd’hui contre les Oranje. Gakpo n’a pas cette capacité », analyse Driessen, qui ne considère pas l’attaquant de Liverpool comme le joueur capable de faire la différence pour les Pays-Bas.

Gakpo est bien plus prévisible. Il ne possède pas les qualités d’un Arjen Robben, qui figurait parmi les meilleurs au monde. Lors du Mondial 2014, où les Pays-Bas avaient été battus en demi-finale par l’Argentine, Robben était tout simplement le meilleur joueur du monde. Il n’a pas obtenu le Ballon d’or, mais son niveau était exceptionnel, et Gakpo n’atteindra jamais ce rang. »

Aligné d’entrée mercredi face à l’Algérie, Gakpo, dont le nom est associé à Tottenham Hotspur, a cédé sa place à Wout Weghorst à la 80e minute. Quelques instants plus tard, Hadj Moussa a offert la victoire aux siens à De Kuip.

Donyell Malen et Crysencio Summerville complétaient le trio offensif. Memphis Depay est entré en jeu après la pause, sans toutefois convaincre pleinement.