« Il est parfaitement logique que Koeman l'emmène à la Coupe du monde. »

La sélection de Wout Weghorst pour la Coupe du monde avec les Pays-Bas surprend plus d’un observateur. Vendredi, dans la rubrique « Kick-Off » du journal De Telegraaf, Mike Verweij a exprimé sans détour son opinion sur l’attaquant des Oranje.

« Quand on voit toute la haine dont Wout Weghorst fait l'objet... », commence Verweij, perplexe. « Pas besoin d'être un génie pour voir que Wout Weghorst n'a pas connu la meilleure saison de sa carrière. »

« Mais je trouve tout à fait logique que Ronald Koeman le sélectionne », analyse l’observateur de l’équipe nationale, justifiant le choix du sélectionneur pour l’attaquant de l’Ajax. « C’est un profil de buteur que nous n’avons pas vraiment, avec ses 1,97 m, au cas où l’on voudrait le faire entrer en fin de match. »

Son collègue Valentijn Driessen se montre beaucoup plus critique : « Il n’est pas adroit dans le jeu de tête, surtout en attaque. Mais il sait créer des espaces. »

« Il marque pourtant de la tête. Je l’ai vu claquer un but fantastique sur un centre d’Anton Gaaei », rappelle aussitôt Verweij. « J’ai vérifié : Memphis Depay est impliqué dans un but toutes les 80 minutes avec les Oranje, avec un total de buts et d’assistances nettement supérieur. Donc, en réalité, la comparaison ne tient pas. »

« Mais Weghorst est impliqué dans un but de l’équipe nationale néerlandaise toutes les 100 minutes : 14 buts en 51 sélections, principalement en tant que remplaçant, plus 3 passes décisives », rappelle Verweij en citant les statistiques de l’imposant avant-centre.

C’est aussi un joueur capable d’accepter le banc sans broncher, puis de se donner à fond le lendemain à l’entraînement avec les remplaçants. Pour moi, c’est un choix évident », insiste l’expert, convaincu. « Il n’est pas au meilleur de sa forme, c’est vrai. Mais ce n’est peut-être pas nécessaire quand on participe à toute la préparation d’un tournoi. »