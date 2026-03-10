"Il est au même niveau que Yamal", Hansi Flick choqué par cette star

qui évolue en défense. Ce jeune talent est en lice pour une place en équipe d'Espagne à la Coupe du Monde cet été.

Ces éloges interviennent avant le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, disputé à St. James' Park contre Newcastle United. Un élément central de la conférence de presse d'avant-match de Flick était l'interview de Xavi Hernandez, donnée dimanche soir. Le technicien allemand a tenté de recentrer l'attention sur Newcastle.

« Newcastle joue bien, ils pressent individuellement, ils sont rapides en attaque, nous devons défendre avec fierté et courage. Les deux matchs comptent. Nous l'avons déjà vu contre l'Atlético en Coupe. Nous devons être vigilants et nous le serons. »

« C'est le meilleur championnat du monde, c'est incroyable, ils ont beaucoup d'argent et peuvent prendre des décisions. Nous sommes aussi forts qu'eux et nous devons jouer selon notre philosophie et le montrer au monde entier. »

« Face à l'Atlético, nous n'avons pas su défendre en équipe. »

Les Blaugrana ont remporté leurs quatre derniers matchs depuis leur défaite 2-1 contre Gérone, mais les principales interrogations concernaient le FC Barcelone après sa lourde défaite 4-0 face à l'Atlético Madrid. Newcastle possède des joueurs aux caractéristiques similaires.

« Nous avons discuté et analysé ce match en toute honnêteté. Nous n'avons pas défendu en équipe comme nous l'aurions souhaité ; certains joueurs ont été en difficulté défensivement. À domicile, en revanche, tout le monde a défendu, tout le monde a gardé les distances nécessaires, tout le monde a pressé quand il le fallait… Sans pression, il est difficile de défendre.»

Interrogé sur les difficultés défensives de son équipe, un problème également rencontré au Bayern Munich, Flick a répondu :

« Combien de buts avons-nous marqués ? J'ai entraîné deux équipes exceptionnelles, le Bayern et le Barça, et j'en profite chaque jour. Nous avons aussi marqué beaucoup de buts. La défense est un effort collectif. » Depuis leur retour, Flick s'est attaché à redonner confiance à ses joueurs et les a couverts d'éloges après leur victoire contre l'Athletic Club. Cette fois, il a particulièrement mis en avant Cubarsi.

« Cuba, Lamine, Fermin, Bernal… Leur qualité est incroyable, leur match à Bilbao était exceptionnel. Voir Cubarsi défendre… Il a tiré une touche comme un corner. Il est peut-être au même niveau que Lamine, peut-être pas, mais en défense. Il a 19 ans et peut jouer au plus haut niveau imaginable. »

L'avis général est que Cubarsi a connu des difficultés par moments cette saison, comme la plupart des défenseurs du Barça, en partie à cause des problèmes collectifs de l'équipe. Cependant, contre l'Atlético Madrid lors du match retour de Coupe du Roi et à Bilbao, il a réalisé deux de ses meilleures performances de la saison.