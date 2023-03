Il essaie de manger comme Cristiano Ronaldo et frôle la mort

Le célèbre régime alimentaire de Cristiano Ronaldo ne convient pas à tout le monde, semble-t-il.

Gabriel Menino, le goudron de Palmeiras, a déclaré que le régime de l'ancienne star de Manchester United lui donnait l'impression d'être mort.

Ronaldo, qui a eu 38 ans en février et joue avec Al-Nassr en Arabie saoudite, a un physique impressionnant, malgré son âge. Ce physique est le fruit d'années de travail acharné en salle de sport, mais aussi d'un régime alimentaire strict.

"Jai failli mourir"

La star portugaise a fait chuter le cours de l'action Coca-Cola après avoir exhorté ses fans à "boire de l'eau" avant une conférence de presse. Il parle souvent de son dégoût pour les fast-foods et de l'importance d'une bonne alimentation pour être en pleine forme.

Source d'inspiration pour les joueurs du monde entier, le défenseur latéral de Palmeiras Menino a révélé qu'il avait été inspiré par le régime de Ronaldo dans le but d'avoir un physique "égal" à celui de l'ancien attaquant de Man Utd et du Real Madrid.

Cette démarche a été déclenchée par le fait que l'ancien espoir a été relégué au rang de troisième choix à son poste, mais elle n'a pas eu le résultat que le jeune homme de 22 ans souhaitait.

Quel est le régime alimentaire de Ronaldo ?

Menino suivait une version simple du régime de Ronaldo : œuf et compléments alimentaires au petit-déjeuner, compléments alimentaires avant l'entraînement, l'après-midi et avant de dormir, et poisson ou viande grillée et salade pour le déjeuner et le dîner.

Un jour seulement après avoir commencé ce régime, il a constaté que les résultats n'étaient pas ceux qu'il espérait. "Je m'échauffais et je ne pensais qu'à une chose : "Je vais mourir !". Cinq minutes après le début du match, je ne pouvais plus courir. Il a fallu me remplacer", a raconté Menino à Palmeiras Cast.

Il a été sauvé par une brève pause pour blessure d'un coéquipier qui lui a permis d'absorber des fluides isotoniques.

Menino n'a peut-être pas atteint les sommets de Ronaldo, mais il est au moins maintenant le premier choix sur l'aile droite de Palmeiras.