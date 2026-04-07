« Il coûte 140 millions d'euros »... Gérard propose un remplaçant de choix pour Salah

Steven Gerrard, légende de Liverpool, a désigné un joueur d'exception pour succéder à l'Égyptien Mohamed Salah, star des Reds, qui quittera le club à la fin de la saison en cours.

Mohamed Salah, la star de Liverpool, a annoncé son départ des Reds à la fin de la saison 2025-2026, une décision qui marque la fin d'une époque exceptionnelle pour la star égyptienne à Anfield.

Salah avait signé en avril dernier un contrat le liant à Liverpool jusqu'en juin 2027, mais il ne mènera pas ce contrat à son terme.

Suite à l'annonce de cette décision, de nombreux articles de presse ont évoqué le remplaçant potentiel de la star égyptienne, alors que Liverpool cherche à recruter un joueur de talent pour lui succéder.

Steven Gerrard estime que la star du Bayern Munich, Michael Olis, âgé de 24 ans, est le candidat idéal pour occuper le poste d'ailier droit.

Mais Gerrard, âgé de 45 ans, sait que le Français ne sera pas facile à recruter, son club tenant fermement à le garder.

La valeur de marché du joueur français s'élève à 140 millions d'euros, selon le site « Transfermarkt », et son contrat court jusqu'en 2029, sans clause de résiliation.

Gerrard a déclaré à l'émission talkSPORT Breakfast : « Je pense que le souci réside dans le fait d'essayer de remplacer Salah. En termes de similitude parfaite, je pense qu'il y a très peu de joueurs disponibles que l'on puisse recruter... Ousmane serait l'un d'entre eux, je pense, mais je ne pense pas qu'il soit disponible. »

Il a poursuivi : « Mais d’après mon expérience, en tant qu’ancien joueur de Liverpool, et depuis mon départ, l’équipe chargée des transferts à Liverpool aura différentes options, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’ils chercheront un joueur exactement similaire. »

Il a poursuivi : « Lorsque nous avons dû remplacer Sadio Mané, par exemple, nous avons choisi Luis Díaz, qui est un peu différent, si je puis dire. »

Gerrard a ajouté : « Ou lorsque Luis Suárez est parti, ils avaient différents types d’options pour tenter de remplacer les joueurs… Liverpool a un excellent bilan en matière de remplacement des grands joueurs qui sont partis auparavant. »

Olis, considéré davantage comme le roi des passes décisives que comme un buteur hors pair à l’instar de Salah, a rejoint le Bayern Munich en 2024 pour plus de 45 millions de livres sterling, en provenance de Crystal Palace.

Il s’est révélé être un joueur d’un rapport qualité-prix incroyable, avec 36 buts et 51 passes décisives en 95 matchs disputés à ce jour.

Cette saison seulement, il a inscrit 44 buts et délivré 44 passes décisives en seulement 40 matchs, toutes compétitions confondues.

Il est compréhensible que le Bayern Munich ne soit pas disposé à se séparer de son meneur de jeu. Dans une déclaration faite plus tôt cette année, le président d'honneur du club, Uli Hoeneß, a démenti les rumeurs selon lesquelles Liverpool serait sur le point de recruter Ousmane Dembélé.

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