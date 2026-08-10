Comme le rapporte le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, Thijs Dallinga, 26 ans, doit venir renforcer l’attaque du Werder.

Jusqu’à présent, pour le poste d’avant-centre, sont arrivés l’international suisse ayant participé à la Coupe du monde Cedric Itten (libre en provenance du Fortuna Düsseldorf, 15 buts en 30 matches) et Kenny Quetant (trois millions d’euros en provenance du Havre). En outre, Dawid Kownacki est revenu de son prêt au Hertha Berlin, mais il devrait encore être vendu avant la fin de la période des transferts.

Dallinga a rejoint le FC Bologne en 2024 en provenance du FC Toulouse pour la coquette somme de 16 millions d’euros, mais il n’a pas été en mesure d’y répondre ne serait-ce qu’un peu aux grandes attentes. En 80 matches officiels, il n’a inscrit que douze buts (huit passes décisives). Depuis ses débuts en novembre 2023, il est également mis à l’écart en équipe nationale des Pays-Bas.

Le Werder Brême peut espérer des revenus de transfert gigantesques

Le Werder pourrait alors assumer l’indemnité de transfert conséquente pour Dallinga si le club enregistre encore des départs. À ce sujet, l’accent est clairement mis sur le joyau de la défense centrale Karim Coulibaly. Une vente serait fermement prévue selon Deichstube et les prétendants feraient la queue pour conclure une affaire lucrative.

Même si, au final, il ne s’agira probablement pas des 40 millions d’euros déjà évoqués à un moment, Coulibaly rapportera tout de même au Werder une coquette somme de plusieurs millions s’il venait effectivement à partir. La vente la plus chère de l’histoire du club remonte jusqu’ici à l’été 2009, lorsque le légendaire Diego a rejoint la Juventus pour 27 millions d’euros.

Un remplaçant en défense centrale a d’ailleurs déjà été trouvé, Brême a recruté Oskar Wojcik cet été pour trois millions d’euros en provenance du Cracovia.

Selon Di Marzio, il est toutefois loin d’être acté que Dallinga rejoigne effectivement l’Osterdeich depuis Bologne. Un autre club de Bundesliga aurait jeté son dévolu sur le Néerlandais et pourrait compliquer la tâche du Werder dans ce poker du transfert.

Selon Di Marzio, la seule certitude serait que Dallinga quittera Bologne cet été après deux ans et malgré un contrat courant jusqu’en 2028. L’Italien a par ailleurs cité Tomas Bobcek de Gdansk et Alexis Cuello de San Lorenzo comme alternatives pour l’attaque du Werder.