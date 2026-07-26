« Il a refusé de prolonger son contrat » : le PSG fixe un prix astronomique pour la vente de Bradley Barcola

Selon un rapport de presse, après que Bradley Barcola a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain, le club français réclame une somme colossale aux clubs désireux de le recruter.

Le joueur, qui a déjà évolué à Lyon, est lié au club parisien par un contrat courant jusqu'en juin 2028, et estime que sa situation actuelle ne lui offre pas suffisamment de garanties pour l'avenir, malgré une proposition salariale alléchante.

L'ailier parisien recherche un nouveau défi, et il ne manquera assurément pas d'offres, puisque Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich ont manifesté leur intérêt pour lui, mais le joueur de 23 ans privilégierait Liverpool, dit-on.

Cependant, pour boucler ce transfert, le club anglais devra débourser une somme importante.

Selon les dernières informations de la chaîne RMC Sport, le club parisien a fixé un prix très élevé pour le transfert de Barcola, qui a atteint la demi-finale de la Coupe du monde avec la France, à savoir 170 millions d'euros.

Ce montant précis se justifie par les sommes considérables versées par Chelsea pour recruter Morgan Rogers (138 millions d'euros) et par Manchester City pour recruter Elliot Anderson (135 millions d'euros).

Ce montant confirme également la nouvelle stratégie adoptée par le double champion d'Europe sur le marché des transferts, démontrant sa capacité à réaliser d'importants gains financiers.

Pour rappel, Barcola a rejoint le Paris Saint-Germain à l'été 2023 en provenance de Lyon pour 45 millions d'euros, et a inscrit jusqu'à présent 39 buts (et délivré 37 passes décisives) en 152 matchs toutes compétitions confondues avec le club parisien.