Il a récemment travaillé pour Liverpool FC : Niko Kovac devrait visiblement être renforcé au BVB

Selon Sport Bild, Roderick van der Ham devrait prochainement signer. Le Néerlandais de 35 ans travaillait récemment pour le FC Liverpool, mais a quitté le club dans le cadre d’un vaste remaniement du personnel, en même temps que l’entraîneur principal Arne Slot. Son successeur Andoni Iraloa est arrivé avec son propre staff.

Van der Ham a commencé sa carrière d’entraîneur dans les catégories de jeunes néerlandaises dès l’âge de 16 ans. Plus tard, il a travaillé comme analyste vidéo pour les clubs professionnels du RKC Waalwijk, du NAC Breda et de l’Heracles Almelo. De 2018 à 2019, il a exercé la même fonction pour l’équipe nationale néerlandaise U19.

En 2022, van der Ham a rejoint le staff de Slot à Feyenoord Rotterdam. Quelques mois après le départ de ce dernier au FC Liverpool en 2024, il l’a suivi en Premier League en tant qu’analyste vidéo. Au total, van der Ham a travaillé environ un an et demi pour les Reds, remportant la Premier League en 2025.

BVB : un nouveau jardinier devrait aussi arriver

Au BVB, il devrait à l’avenir épauler l’entraîneur Niko Kovac en tant qu’analyste en chef. Les adjoints de Kovac sont son frère Robert, Filip Tapalovic et Stephen Rands. Matthias Kleinsteiber occupe le rôle d’entraîneur des gardiens. Selon le reportage, un deuxième renfort en provenance d’Angleterre doit arriver en plus de van der Ham : le jardinier Scott Tingley. Il s’est occupé récemment pendant plus de dix ans de la pelouse du club de deuxième division du FC Watford.

Le groupe de Dortmund est rentré dimanche d’un voyage de préparation au Japon et prépare désormais la nouvelle saison au pays. Dimanche, le BVB affrontera le FC Arsenal en match amical. Le premier match officiel aura ensuite lieu le 22 août en Supercoupe contre le vainqueur du doublé, le FC Bayern. Le 29, le Hamburger SV se déplacera à Dortmund pour l’ouverture de la Bundesliga, avant un match contre le HEBC Hambourg le 1er septembre au 1er tour de la Coupe d’Allemagne.