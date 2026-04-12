« Il a fondu en larmes »… La star argentine pourrait manquer la Coupe du monde

La star de l’équipe d’Argentine pourrait manquer la phase finale de la Coupe du monde, prévue l’été prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Lors du tirage au sort, l’Argentine a été placée dans le groupe J, en compagnie de l’Algérie, de l’Autriche et de la Jordanie.

Lors de la rencontre entre Tottenham et Sunderland, dimanche dernier en Premier League, le gardien tchèque Antonín Kynský et l’Argentin Cristian Romero, deux « Spurs », ont été victimes d’un choc violent.

Tottenham, qui lutte pour son maintien en Premier League, était déjà mené 1-0 après l'ouverture du score de Nordi Mokeli.

Peu après, l’inquiétude a atteint son paroxysme lorsque Brian Probie, joueur de Sunderland, a percuté Romero avant de heurter Kinský alors que ce dernier se précipitait vers son propre camp pour récupérer le ballon.

Après plusieurs minutes de soins sur la pelouse, l’Argentin a quitté le terrain en larmes.

Les premiers examens laissent craindre une grave blessure au genou, et sa participation à la Coupe du monde pourrait être compromise, même si le diagnostic définitif attendu dans les prochains jours seul permettra de le confirmer.

Roberto De Zerbi, l’entraîneur des Spurs, a confirmé sur le site officiel du club : « Nous en saurons plus sur la gravité de la blessure de Romero dans les prochains jours. »

Interrogé en conférence de presse pour savoir s’il disposait d’informations supplémentaires, il a répondu : « Nous ne savons pas encore, nous verrons lors du prochain match, dans les jours à venir. J’espère que ce ne sera pas un gros problème pour nous, car c’est un joueur essentiel pour nous, c’est une personne formidable, un excellent joueur, un joueur de haut niveau, une personnalité forte, et nous avons besoin de lui pour terminer la saison et atteindre notre objectif. »

De son côté, le journaliste argentin spécialisé dans l’actualité de la sélection, Gastón Idul, a déclaré dans une vidéo publiée sur son compte « X » : « Cristian Romero souffre d’une instabilité au genou et va subir des examens des ligaments pour déterminer s’il s’agit d’une lésion du ligament collatéral interne ou simplement d’une contusion… La douleur est bien présente. »

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