Le FC Barcelone poursuit ses efforts intensifs pour boucler le transfert d'un nouvel attaquant destiné à mener la ligne offensive du club catalan la saison prochaine, alors que les négociations se poursuivent pour s'attacher les services de l'Argentin Julian Alvarez, tandis que des noms alternatifs émergent sur la table du directeur sportif Deco.

Le quotidien espagnol « As » a révélé que l'attaquant grec Vangelis Pavlidis, star du Benfica portugais, figure parmi les options envisagées par la direction catalane comme plan de secours au cas où le transfert d'Alvarez capoterait.

L'intérêt pour Pavlidis s'est accru après la grave blessure dont a été victime Eli Junior Kroupi, qui sera absent des terrains pour une durée comprise entre 3 et 4 mois en raison d'une fracture du métatarse, ce qui place Barcelone devant la nécessité urgente de renforcer ses lignes offensives.

Bien que Pavlidis ne soit pas en tête de la liste des priorités du club, ses caractéristiques techniques et ses évidentes qualités de buteur, ainsi que son coût relativement bas comparé aux autres alternatives, en font une option séduisante pour la direction sportive.

L'avenir de ce transfert est étroitement lié à la situation de Ferran Torres, qui bénéficie toujours de la confiance de l'entraîneur Hansi Flick, le club cherchant à prolonger son contrat, mais son départ éventuel lors du mercato actuel offrirait à Deco une plus grande marge de manœuvre sur le marché des transferts.

Pavlidis affiche un bilan de buteur remarquable, ayant inscrit 30 buts et délivré 6 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, après avoir rejoint Benfica pour 18 millions d'euros en provenance du club néerlandais de l'AZ Alkmaar en 2024.

Le joueur âgé de 27 ans a renforcé son statut cette semaine en inscrivant un quadruplé face au club suisse de Saint-Gall dans le cadre des qualifications pour la Ligue Europa, ramenant ainsi son nom sous les feux de la rampe européenne.

Pavlidis garde un souvenir particulier auprès des supporters du Camp Nou, lui qui avait signé un triplé historique en seulement 29 minutes contre Barcelone lors d'un match de phase de groupes de la Ligue des champions la saison dernière à Lisbonne, devenant le joueur le plus rapide à réaliser cet exploit face au club catalan en compétitions européennes, malgré la victoire finale des Blaugrana sur le score de 5-4 dans une rencontre palpitante.