Iker Casillas propose un nom surprenant pour le poste d’entraîneur du Real Madrid

Selon la légende du Real Madrid Iker Casillas, Xabi Alonso demeure l’entraîneur idéal pour le club merengue. Il l’a affirmé en conférence de presse, juste avant le Clásico de ce week-end.

Alonso et le club merengue s’étaient séparés « d’un commun accord » mi-janvier, au lendemain de la finale de Supercoupe perdue contre le FC Barcelone.

En 34 matchs, il a obtenu 24 victoires pour seulement 6 défaites. Son successeur, Álvaro Arbeloa, affiche déjà 7 revers en 24 rencontres.

Des rumeurs d’un climat tendu avec le groupe avaient circulé, installant un malaise jamais tout à fait dissipé cette saison.

Kylian Mbappé n’est pas le seul à être actuellement dans le collimateur des supporters de l’actuel numéro deux de la Liga. Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni en sont également venus aux mains, le premier ayant même dû être hospitalisé.

La position d’Arbeloa vacille et plusieurs noms circulent déjà pour le remplacer : Massimiliano Allegri, Didier Deschamps, Cesc Fàbregas, voire José Mourinho. Peu de observateurs parient sur un maintien du technicien à son poste la saison prochaine.

Pour l’ancien international, qui compte 167 sélections, le successeur d’Arbeloa est toutefois évident. « Pour moi, Xabi Alonso est l’entraîneur idéal pour le Real Madrid. Il était l’homme parfait pour assurer la continuité. Des décisions ont été prises qui n’ont pas donné de bons résultats », a déclaré l’ancien gardien.

« Il a mené le Bayer Leverkusen vers le succès et met en place un système de jeu efficace, malgré son jeune âge en tant qu’entraîneur. Pour ma part, je recruterais Xabi Alonso », conclut-il.