Huit mois plus tard, Raul Jimenez marque à nouveau !

Le buteur mexicain des Wolves a marqué ce samedi lors d'un match amical face à Stoke (1-1), lui qui avait été gravement blessé la saison dernière.

Raul Jimenez a marqué son premier but pour les Wolves depuis sa terrible blessure subie contre Arsenal la saison dernière. L'attaquant, victime d'une fracture du crâne, avait été tenu à l'écart pendant huit mois. Ce samedi, Jimenez a trouvé le chemin des filets après 30 minutes contre Stoke City lors d'un match amical de pré-saison.

Menant la ligne d'attaque avec le soutien de Francisco Trincao et d'Adama Traoré, la star mexicaine a été remplacée en seconde période sous d'énormes applaudissements alors qu'il cherche à reprendre le rythme le plus rapidement possible avec l'espoir d'être prêt pour débuter la prochaine saison de Premier League.

Un but qui fait le bonheur de tout un club

Jimenez a subi une horrible fracture du crâne lors d'une rencontre de Premier League contre Arsenal, le Mexicain ayant été au duel avec l'ancien défenseur central des Gunners David Luiz. Les Wolves ont soigneusement géré le retour à l'action de Jimenez, l'attaquant ayant été mis à l'écart pendant huit mois avant de revenir sur le terrain pour un affrontement amical de pré-saison face à Crewe le 17 juillet. Le voir marquer ce samedi et célébrer son but était forcément un petit évènement.

S'exprimant après le match nul contre Stoke (1-1), son coéquipier Fernando Marcal, a déclaré sur le site officiel du club : "Nous sommes très heureux parce que je pense que, pour nous, lorsque nous jouons avec Raul, c'est différent car c'est un très bon joueur, un joueur de haut niveau.Quand il s'est blessé, c'était dur, j'étais là, nous étions là, c'était difficile pour lui et pour nous aussi, et le voir maintenant sur le terrain est fou parce que quand vous regardez devant vous, vous voyez Raul, c'est top".