Hugo Lloris "un peu surpris" par les propos d’Amandine Henry sur Corinne Diacre

Au lendemain de la sortie d’Amandine Henry sur Corinne Diacre, le capitaine français s’est dit "surpris" que ces désaccords ne restent pas internes.

Entre les joueuses de l’Olympique Lyonnais et Corinne Diacre, le courant ne passe plus depuis quelques mois en équipe de féminine. Entre Wendie Renard, Sarah Bouhaddi ou encore Eugénie Le Sommer, la relation n’est pas au beau fixe. Dimanche, c’est Amandine Henry qui en a remis une couche sur la sélectionneuse et sa gestion du groupe sur Canal Plus.

"Ce coup de fil-là, j'étais choquée, elle me dit que la liste sort demain, 'tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles'. Je reste choquée, je dis ok bon match au revoir."

Une sortie médiatique qui a provoqué un certain remous dans le football français. Présent en conférence de presse à la veille de France – , Hugo Lloris a été interrogé sur les propos de la capitaine des Bleues. Et le portier s’est dit "un peu surpris" par cette façon de laver son linge sale en public.

"Pour être honnête, j'étais un petit peu surpris dans le sens où en général, lorsqu'il y a des difficultés, des incompréhensions ou des désaccords, on les règle en interne entre cadres, avec la sélectionneuse et le président. Le président (Noël Le Graët) s'est exprimé là-dessus et j'espère qu'ils trouveront une solution commune pour le bien de l'équipe de France féminine."

Également présent au Stade de France, Didier Deschamps a apporté son soutien à sa confrère mais estime que ces désaccords doivent être réglés entres les personnes concernées.

"Au-delà des compétences reconnues de Corinne Diacre, c'est quelqu'un que j'apprécie humainement, avec qui 'ai eu l'occasion de discuter plusieurs fois depuis qu'elle est en poste et par respect pour elle, ce n'est pas mon rôle de donner mon avis sur une situation dont je ne connais pas les tenants et aboutissants. Je reste à ma place et je suis dans mon rôle."