Houssem Aouar bien écarté du groupe de l’OL, Cornet et Toko Ekambi de retour

Comme annoncé par Rudi Garcia, Houssem Aouar n’a pas été retenu dans le groupe lyonnais pour la réception de Reims, dimanche.

Il est coutume de dire que les joueurs ne sont jamais au-dessus de l’institution et Juninho a souhaité montrer qu’on ne crache pas sur le blason de l’Olympique Lyonnais. Certes, l’attitude d’Houssem Aouar n’est pas un manque de respect vis-à-vis de son club formateur mais le directeur sportif a fait le choix de sanctionner le refus de l’international français d’effectuer un travail physique après le match contre Angers.

Sauf qu’il semblerait que le joueur ait effectuer ce décrassage le lendemain à , sur un terrain plus adapté, lui qui revenait juste de douleurs aux adducteurs qui l’avaient empêché de répondre à la convocation de Didier Deschamps avec l’équipe de . Néanmoins, cette décision va dans le sens des déclarations de Juninho depuis son arrivée à son nouveau poste durant l’été 2019 qui a toujours demandé un investissement maximal des joueurs.

Comme annoncé par Rudi Garcia, en conférence de presse vendredi, Aouar n’a pas été retenu dans le groupe de l’OL pour la réception de Reims, dimanche (13h). Le milieu de terrain devra donc attendre le match contre Metz, le 6 décembre prochain, pour retrouver le chemin des terrains. Touché aux adducteurs avant la trêve internationale, celui qui était annoncé à la Turin ou durant le mercato estival aura été un mois sur le flanc.

"Je vais répondre une seule fois : il était logique de prendre des sanctions, a assuré l'entraîneur lyonnais, dont l'équipe vient de remporter 4 de ses 5 derniers matches. Moi-même, j'en avais proposées. L'institution a décidé d'enlever Houssem du groupe pour le match de dimanche. Donc je ferai avec le groupe à ma disposition et bien évidemment je respecte la décision de l'institution. Mon avis, c'est aussi que ce genre de cas doit se régler en interne."

Touché durant la semaine à l’entraînement, Memphis Depay est bien présent dans le groupe, tout comme Maxwel Cornet et Karl Toko-Ekambi. Ayant purgé leur match de suspension contre Angers, l’Ivoirien et le Camerounais sont de nouveau bons pour le service. Face au , l’OL tentera de signer un neuvième match sans défaite et de conserver sa place sur le podium.