"Honte", "touristes" : Galtier pas tendre avec les joueurs niçois

56, 53, 51, 51. Avant la 31e journée de Ligue 1, tels étaient les totaux de points des poursuivants du Paris Saint-Germain, de Marseille à Nice en passant par Rennes et Strasbourg. L’OM a assuré contre Montpellier (2-0), tout comme Rennes à Reims (3-2), et les Aiglons auraient pu être largement distancés si le Racing n’avait pas été rejoint dans les derniers minutes face à l’OL (1-1).

"Une équipe où des joueurs sont venus en touristes"

Nice jouait contre un autre Racing, celui de Lens, qui s’est relancé dans la course à la Coupe d’Europe en domptant les Azuréens comme rarement cette saison (3-0). Et au-delà de la très mauvaise opération comptable - avec désormais 8 points de retard sur Marseille, cinq sur Rennes et un sur Strasbourg - c’est surtout l’attitude des joueurs qui ne passe pas chez Christophe Galtier.

L'article continue ci-dessous

À lire : Aubameyang se prononce dans le dossier Dembélé

"Nice a joué une équipe de Lens avec de vrais compétiteurs, et Lens a joué une équipe de Nice où des joueurs sont venus en touristes. C'est inacceptable. Cela doit ramener à beaucoup plus d'humilité. Quand vous ne respectez pas le jeu, l'équilibre, vous êtes sanctionné. La victoire de Lens est logique. Beaucoup trop de joueurs ont déjoué", a constaté Galtier en conférence de presse.

Nice, déjà largué ?

"Nous avons mal à la tête, a-t-il poursuivi. Vous dire que j'ai honte, je n'en suis pas loin. J'ose espérer que nous ne sommes pas en train de jeter à la poubelle les huit mois que nous avons faits. Ce serait dommage et irrespectueux de se laisser aller de cette manière." Longtemps favori pour la deuxième place derrière le PSG, Nice a enchaîné quatre matchs sans la moindre victoire après son succès contre le leader.