Aubameyang se prononce dans le dossier Dembélé

Après avoir été mené 1-0, Barcelone est revenu à la charge pour mener 2-1 en l'espace de quatre minutes, grâce à un but de Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais est désormais le co-meilleur buteur du FC Barcelone en Liga avec dix buts, ce qui le place à égalité avec Memphis Depay.

Lors de l'interview flash après le match, Aubameyang a évalué son but et sa performance dans des propos rapportés par Mundo Deportivo.

"Ousmane me connaît bien et je dois toujours être prêt quand il part sur le côté droit. Les gens me regardent maintenant, mais je pense que je peux faire beaucoup plus. En première mi-temps, je n'ai pas très bien joué, en seconde, c'était un peu mieux."

L'article continue ci-dessous

Aubameyang semble avoir gagné une place de titulaire sous Xavi Hernandez, mais c'est son remplaçant Luuk de Jong qui a obtenu la victoire pour les Blaugrana.

Il a également assuré à Sport qu'Ousmane Dembele "doit rester" à Barcelone, la situation contractuelle du Français étant toujours en suspens. Il rejoint ainsi un certain nombre de joueurs barcelonais qui ont publiquement exprimé leur désir de le voir rester pendant la pause internationale de mars, notamment Gerard Piqué, Sergio Busquets et Jordi Alba.