Hoddle : "Gareth Bale est trop fragile et hésitant"

L'ailier gallois n'a pas convaincu depuis qu'il est retourné à Tottenham et selon Glenn Hoddle c'est à cause de sa fragilité physique.

Glenn Hoddle a exhorté Gareth Bale à se retrousser les manches et à gagner sa place à , mais il ne sait pas si le Gallois peut le faire, car il l'a décrit comme «intermittent» et «fragile».

Bale est retourné à Tottenham en prêt en provenance du lors de la précédente intersaison. Il y avait alors l'espoir qu'il retrouve son meilleur niveau dans le nord de Londres.

Cependant, le joueur de 31 ans s'est avéré être un irrégulier sous la coupe Jose Mourinho et des spéculations ont tourné autour de la question de savoir si les Spurs le renverront dans la capitale espagnole.

Mourinho a insisté sur le fait que l'avenir de Bale n'a pas encore été abordé, mais vu qu'il ne lui a fait jouer que 12 matches il est permis de se demander s'il compte vraiment sur lui.

Hoddle était ravi de voir Bale revenir au club l'année dernière, mais il estime qu'il doit faire plus pour pouvoir s'imposer à long terme chez les Rossonerri. "Je suis déçu qu'il n'ait pas eu suffisamment d'opportunités, mais pour en avoir, il doit les gagner", a déclaré Hoddle à talkSPORT. «Il est rentré contre et a marqué la tête, ce qui leur a valu les trois points. Il a eu un impact sur ce match, et ça a été un excellent départ pour lui."

"Il me semble juste un peu hésitant et ne semble pas prêt à faire les sprints comme il en faisait auparavant. Il ne sera plus comme il l'était avant, mais il doit mettre un peu plus le pied quand il va aux duels. Il a juste l'air un peu fragile. «C'est peut-être une chose mentale, mais [espérons-le] il peut percer et aider Tottenham de manière importante cette saison. Il doit juste être lancé sur terrain pour le faire et pour le moment, il semble que Jose hésite à lui donner quelques minutes."

À condition que Bale ne se blesse pas, il aura probablement des opportunités dans la seconde moitié de la saison vu toutes les échéances qui attendent les Spurs.

Les Londoniens sont toujours en course pour quatre trophées, après avoir atteint la finale de la Coupe Carabao. Ils sont aussi engagés en , en Europa League et en .

La prochaine étape pour Tottenham est un voyage à Wycombe en 16es de la FA Cup lundi prochain.