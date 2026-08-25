Heures décisives : la décision du Paris Saint-Germain place Barcola aux portes de Liverpool

Le Paris Saint-Germain n'a pas encore fermé sa fenêtre de transferts, et d'autres mouvements sont attendus dans les derniers jours avant le 1er septembre prochain, aussi bien pour les nouvelles recrues que pour les départs. Le plus marquant de ces mouvements concerne Bradley Barcola, dont l'avenir demeure incertain après qu'il a refusé de prolonger son contrat avec le club parisien et être parvenu à un accord de principe avec Liverpool.

Luis Enrique a écarté l'international français de toute participation jusqu'à ce que son sort soit tranché. Il existe toutefois un écart entre le prix réclamé par le Paris Saint-Germain et l'offre de Liverpool.

Selon le journal « AS », la direction du champion d'Europe a rejeté la dernière offre de Liverpool, d'un montant de 115 millions d'euros, bonus compris, bien que le club anglais ait revu ses exigences à la baisse au cours des négociations.

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Au départ, ils avaient demandé 160 millions d'euros, puis 140 millions d'euros, et désormais Paris s'est résolu à accepter une offre inférieure à cela.

Liverpool fera tout son possible pour s'attacher les services de Barcola, avec qui il est parvenu à un accord de principe. Le joueur, après avoir été jugé excédentaire par Luis Enrique, souhaite partir, même s'il n'avait pas initialement l'intention de forcer le transfert et comptait se battre pour une place dans le onze titulaire.

Désormais, avec les arrivées de Ferran Torres et Mika Godts, la situation a totalement changé. Toutes les parties sont confiantes quant à la conclusion de l'opération, car son maintien pourrait constituer un casse-tête pour Luis Enrique.

La situation de Barcola représente une forte pression pour le Paris Saint-Germain : s'ils ne parviennent pas à le vendre, le club ne pourra pas renforcer ses rangs, du moins en attaque, avant la clôture du mercato estival.

Les négociations entre le Paris Saint-Germain et Liverpool ont progressé de manière graduelle ces derniers jours. L'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais a même incité le directeur sportif à conclure un accord avec le club anglais après la confirmation qu'il ne figurait pas dans les plans de Luis Enrique.

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Des heures décisives approchent pour trancher l'un des dossiers les plus marquants du mercato estival, après que Barcola a annoncé en juillet son intention de ne pas prolonger son contrat à Paris au-delà de 2028, année où expire son contrat avec le tenant du titre de la Ligue des champions.