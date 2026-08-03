La sélection de Côte d'Ivoire semble se préparer à ouvrir un nouveau chapitre sous la direction de l'un des entraîneurs les plus emblématiques ayant marqué l'histoire du football africain. Le Français Hervé Renard est en effet tout proche de revenir aux commandes des « Éléphants », une décision qui a suscité de nombreuses controverses, d'autant qu'elle intervient quelques mois seulement après les accomplissements réalisés par l'entraîneur Emerse Faé avec la sélection.

Le quotidien français Le Parisien a révélé qu'Hervé Renard, âgé de 57 ans, se trouve désormais à quelques pas d'un retour à la tête de la sélection de Côte d'Ivoire, précisant que l'annonce officielle de sa nomination pourrait intervenir dans les 48 prochaines heures.

Le journal a ajouté qu'Hervé Renard a fait l'objet de l'intérêt de plusieurs fédérations nationales au cours de la période écoulée, mais qu'il est désormais le plus proche de prendre en main la sélection ivoirienne, succédant à Emerse Faé, dont le contrat avec la fédération ivoirienne est arrivé à son terme sans qu'un accord ne soit trouvé pour son renouvellement.

La décision de la fédération ivoirienne de ne pas renouveler le contrat d'Emerse Faé est intervenue de manière surprenante, au regard des résultats remarquables qu'il a obtenus avec la sélection.

Faé avait pris en charge l'entraînement de la Côte d'Ivoire durant l'hiver 2024, en remplacement du Français Jean-Louis Gasset, et avait réussi à conduire les « Éléphants » vers le sacre à la Coupe d'Afrique des nations 2024, un accomplissement historique, avant de poursuivre ses résultats positifs en menant la sélection jusqu'aux seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Lors du Mondial, la sélection ivoirienne a fait ses adieux à la compétition après sa défaite 2-1 face à la Norvège, mais elle a réalisé la meilleure participation de l'histoire du pays en atteignant ce tour.

Malgré les succès obtenus par Faé, la Fédération ivoirienne de football, présidée par Idriss Diallo, a décidé de procéder à un changement au sein du staff technique, dans le cadre de la préparation des échéances à venir, au premier rang desquelles la Coupe d'Afrique des nations 2027.

Selon le quotidien français, la fédération voit en Hervé Renard l'homme le plus adapté pour diriger la prochaine étape, s'appuyant sur sa grande expérience du football africain, ainsi que sur sa relation particulière avec le public ivoirien, avec lequel il a déjà écrit l'une des pages les plus marquantes de l'histoire de la sélection.