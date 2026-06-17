Hervé Renard adresse un message émouvant à propos de Lamouchi

Le technicien français Hervé Renard s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde consécutive, cette fois-ci depuis le banc de la sélection tunisienne.

Après avoir guidé le Maroc en 2018 puis l’Arabie saoudite en 2022, le technicien de 57 ans a été nommé à la tête des Aigles de Carthage en vue du Mondial 2026.

Arrivé dans un contexte tendu, marqué par la lourde défaite des Aigles de Carthage face à la Suède (5-1) et le départ de Sabri Lamouchi, le nouvel entraîneur affiche d’emblée de grandes ambitions. Lors d’une conférence de presse, il a immédiatement affiché sa détermination à réussir.

« Quand on m’a contacté, je n’ai pas hésité un seul instant », a-t-il déclaré mercredi en conférence de presse.

Il a poursuivi : « En football, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. De plus, il s’agit de la Coupe du monde, un événement exceptionnel. Je connais la passion qui entoure cet événement, et c’est ce qui m’a poussé à m’engager. C’est un défi difficile, mais stimulant. » L’entraîneur français a ensuite adressé un message à Lmouchi, dans lequel il a déclaré : « Je connais personnellement Sabri (Lemouchi), et lorsqu’une telle situation arrive à un entraîneur, je me mets toujours à sa place car j’ai vécu une expérience similaire au cours de ma carrière : c’est extrêmement douloureux. Il a assumé le prix de ce premier match catastrophique et je suis sûr que les joueurs en sont conscients ; ils sont attristés pour lui. »

Prochain rendez-vous : les Aigles de Carthage affronteront le Japon dimanche matin, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.