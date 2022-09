Henry : "Je crois à nouveau en Arsenal"

Le Français dit qu'il "croit" à nouveau en Arsenal avec Arteta, mais il a exprimé des inquiétudes quant à leur force en profondeur de banc.

Arsenal réalise un début de saison quasi parfait. Cela faisait bien longtemps que les Gunners n'avaient pas aussi bien démarré une saison et forcément après leur départ en trombe en Premier League, ils peuvent nourrir des ambitions. La saison dernière, Arsenal était très mal parti avant de monter en puissance, mais n'a pas réussi à se qualifier en Ligue des champions en raison d'un petit trou en janvier.

"Je n'ai pas cru en Arsenal depuis longtemps"

Cette année, Arsenal semble encore mieux armé et a appris de ses erreurs. La seule différence pour les Gunners, c'est que contrairement à la saison dernière, ils devront également jouer la Ligue Europa en plus du championnat et des autres compétitions domestiques. Toutefois, Thierry Henry est optimiste quant aux perspectives des Gunners pour la saison après un départ rapide qui les a vus se hisser en tête du classement de la Premier League.

Même si la légende du club admet également être "inquiète" de voir l'équipe s'étirer alors qu'elle commence à jongler avec les engagements nationaux et européens. "Je peux voir une équipe, une unité, et j'aime ça. L'équipe est différente mais il y a des gens comme Gabriel Jesus, William Saliba, Martin Odegaard, Bukayo Saka. Je crois en eux. Je n'ai pas cru comme ça depuis très longtemps, j'ai cru que nous pouvions faire quelque chose", a déclaré Henry à CBS Sports.

"La saison pourrait être trop longue pour eux"

"Mais je m'inquiète pour l'Europa League à cause de la profondeur de l'équipe. Je pense que le onze de départ est assez bon, mais la saison est longue et cela pourrait être un peu trop pour eux", a ajouté le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Arsenal a remporté cinq de ses six premiers matches de championnat, avec une défaite 3-1 contre Manchester United la dernière fois, seul point noir sur son bilan.

Arteta a renforcé son équipe avec cinq recrues estivales, dont Jesus, qui a marqué trois buts et délivré trois passes décisives depuis son arrivée de Manchester City. Ce jeudi, les Gunners ont répondu aux doutes de Thierry Henry en décrochant une première victoire lors de leur campagne européenne à Zurich grâce à des buts de Marquinhos et Nketiah.

La jeunesse des Gunners a répondu présente. Mais désormais, Arsenal va devoir confirmer cette état de forme et cette régularité durant les prochaines semaines qui s'annoncent très chargée puisque le club londonien va jouer tous les trois jours jusqu'à la trêve internationale fin septembre et retrouvera ce rythme de croisière de début octobre jusqu'à la Coupe du monde mi-novembre.