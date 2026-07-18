Hélène Hendriks est absente de « De Oranjezomer » : voici pourquoi

Hélène Hendriks, la présentatrice attitrée de « De Oranjezomer », était absente des studios samedi. Thomas van Groningen a donc pris les commandes de l’émission en tant qu’animateur remplaçant.

« Bonsoir, bienvenue dans *De Oranje*… J’allais dire *De Oranjezondag*, *Oranjezaterdag*. Mais non, c’est bien *De Oranjezomer* ce samedi soir », déclare Van Groningen avec humour en ouvrant l’émission de SBS6.

« Je suis là à titre exceptionnel, car Hélène Hendriks est à la maison pour des raisons familiales », explique-t-il pour justifier sa présence à l’antenne. « Mais peu importe. Je suis toujours là, à attendre sur le parking jusqu’à ce qu’on me laisse entrer. Je peux entrer ? Je peux entrer ? Je peux entrer ? Eh bien, ce soir, j’ai le droit. Et avec des invités de premier plan. »

Maurice Steijn, Hugo Borst, Ben van den Burg, Leontien van Moorsel et Angelo Boonman étaient les invités de l’émission de samedi. La discussion a donc principalement porté sur le sport, Steijn soulignant qu’il intervenait avec la plus grande fermeté lorsque le mot « cancer » était utilisé à tort et à travers. Dans ce cas, les joueurs se voient infliger l’amende maximale.

Van Groningen a interrogé Van Moorsel sur la relation entre sa fille Indy Zijlaard et le joueur du Feyenoord Thijs Kraaijeveld. Lors de sa précédente venue, l’ex-coureuse avait annoncé une pause dans cette relation.

L’ancienne championne n’a pas souhaité s’étendre sur les raisons de cette pause, regrettant d’avoir déjà évoqué publiquement la vie amoureuse de sa fille.