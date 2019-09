Hazard : "Au Real Madrid, perdre un match est un désastre"

L'international belge a évoqué ses débuts au sein des Merengue et est revenu sur ce rêve devenu réalité de jouer pour la Casa Blanca.

Eden Hazard réalise son rêve. L'international belge a enfin signé au cet été, et même si une blessure l'a empêché de réaliser un début de saison tonitruant, il espère jouer ce mercredi face au PSG. Dans un entretien accordé à l'UEFA avant ses débuts dans la plus prestigieuse compétition européenne avec le Real Madrid, Eden Hazard a avoué que la pression des résultats n'est pas la même en qu'en .

"Je pense qu'ici les fans sont vraiment des fans. En Angleterre, il n'y a pas beaucoup de supporters, les gens aiment le football et tout le monde, les jeunes, les adultes, les adolescents, sont vraiment intéressés par leur football, mais ils ne sont pas si fanatiques de leurs équipes. À l'époque, quand j'étais à et que nous perdions, nous étions déçus, de même que les fans, mais je n'ai jamais pensé que c'était une catastrophe. C'est différent en Espagne. Le football est tout pour eux et il appartient aux joueurs de tout donner", a analysé l'international belge.

Eden Hazard a affiché ses objectifs pour sa première saison au Real Madrid sur le plan personnel : "J'ai toujours travaillé uniquement sur le terrain. Bien sûr, lorsque vous êtes dans un club comme celui-ci, vous devez gagner et vous devez marquer des points. Mais je me suis toujours comporté de la même manière et c'est ce que je vais encore essayer de faire. J'essaie de m'amuser le plus possible sur le terrain et je sais que si je le fais, les résultats viendront. Dans ce grand club, je veux faire en sorte que les gens me voient plus souvent, gagner des matchs et marquer des buts. C'est un peu ce que j'ai fait à Chelsea, mais je vais essayer de le refaire au Real Madrid et en mieux si possible".

"Un plaisir de travailler avec Zidane"

L'article continue ci-dessous

"C'était dans mes plans de venir ici. Quand j'étais à Chelsea, je savais déjà que mon rêve était de jouer pour ce club un jour. Je ne m'attendais pas à jouer sept ans à Chelsea, mais au final, tout s'est bien passé et j'ai eu la chance de gagner quelque chose chaque année. Je pense que c'est pourquoi je suis resté là-bas si longtemps. C’est maintenant un rêve pour moi d’être ici et j’espère en profiter au maximum", a ajouté l'ancien ailier de Chelsea.

Le Belge est heureux de travailler avec Zinedine Zidane : "Nous travaillons ensemble depuis plus d'un mois et je suis heureux. Je me sens comme un petit enfant, non seulement avec lui, mais également avec les autres joueurs. J'apprends tous les jours et je commence à les connaître. C'est un plaisir de travailler avec un entraîneur qui a été un joueur quand tu lui parle. Je dois juste apprendre de lui et je suis sûr que tout ira bien".

Enfin, avant les débuts européens face au PSG, Eden Hazard a avoué avoir ressenti une connexion entre le Real Madrid et la : "Dès que tu arrives tu le sens. Vous le sentez en sachant que c'est le club qui en a le plus gagné. Lorsque vous êtes au Real Madrid, même si c'est ma première année, vous parlez aux fans et ils s'attendent toujours à ce que vous remportiez la Ligue des champions. C'est pourquoi je pense que tant d'attentes sont placées dans cette compétition et c'est pourquoi le Real l'a gagné plus que toute autre équipe".