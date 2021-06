"Havertz a les compétences et la technique de Zidane"

L'attaquant de Chelsea a été salué pour son style de jeu intelligent par son compatriote avant le dernier match de groupe de l'Euro 2020.

Kai Havertz a été comparé à la légende du Real Madrid et d'équipe de France, Zinedine Zidane, par Lothar Matthaus, qui a souligné le "bon jeu de position" et la "bonne technique" de la star allemande. Havertz a été nommé dans la dernière liste de 26 joueurs de Joachim Low pour le championnat d'Europe après une première saison impressionnante à Chelsea qui l'a vu surmonter quelques difficultés au début pour propulser le club vers la gloire en Ligue des champions.

Le joueur de 22 ans a joué les deux premiers matches de groupe de l'Allemagne contre la France et le Portugal, inscrivant un but décisif lors d'une victoire 4-2 sur le champion d'Europe en titre, et Lothar Matthaus a maintenant établi des similitudes entre le meneur de jeu et le vainqueur du Ballon d'Or, Zinedine Zidane. L'ancien milieu de terrain de l'Allemagne et du Bayern Munich a déclaré à Kicker : "Je le compare à Zinedine Zidane en termes de compétences, de technique et de vue d'ensemble, et d'anticipation d'une situation".

"Zidane ne semblait pas rapide, mais c'est quand il frappait le ballon qu'il l'était. Havertz peut le faire aussi", a ajouté l'ancien international allemand. Matthaus a cependant également averti que Havertz devait encore travailler sur certains domaines de son jeu pour atteindre le sommet. "Il pourrait marquer plus de buts et s'améliorer dans les mouvements courts avec un entraînement spécial", a-t-il ajouté. "Il a un bon œil, un bon contrôle de balle, un bon jeu de position, une bonne technique".

Havertz, le futur de l'Allemagne

"De plus, Havertz joue intelligemment et utilise bien son corps. Havertz est en route, mais les nuances décideront s'il atteindra le sommet, s'il sera un excellent joueur ou juste un très bon", a conclu Matthaus. Il a ensuite affirmé qu'Havertz va jouer un rôle clé dans le onze de départ de l'Allemagne dans les années à venir, mais pense que les supporters devront attendre pour voir le meilleur de lui au niveau international, Thomas Muller occupant actuellement sa position naturelle.

"Havertz sera l'un des points fixes de l'équipe nationale au cours des six ou huit prochaines années lorsque Toni Kroos, Thomas Müller et Ilkay Gundogan y auront terminé leur carrière", a déclaré le vainqueur de la Coupe du monde. "Si je ne regarde que le talent, l'entraîneur devrait dire que Havertz joue toujours, même lorsqu'il n'était pas à son meilleur. Kai a tout, mais il a besoin de la confiance de l'entraîneur. Une place en attaque est déjà occupée par Thomas Muller, c'est là que je vois Havertz".

Havertz aura probablement une autre chance supplémentaire d'impressionner les supporters et les observateurs lorsque l'Allemagne affrontera la Hongrie lors de son dernier match dans le Groupe F mercredi. L'Allemagne pourrait se qualifier pour les huitièmes de finale en première position en cas de victoire et de contre performance de la France, championne du monde, qui doit affronter le Portugal, vainqueur de l'Euro 2016, le même jour.