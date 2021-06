Portugal-Allemagne : la revanche de Gosens sur Cristiano Ronaldo

Robin Gosens avait une petite revanche à prendre sur Cristiano Ronaldo. Après Portugal-Allemagne, c'est désormais chose faite.

« Non, je ne lui ai pas demandé son maillot aujourd'hui », a déclaré Robin Gosens au sujet de Cristiano Ronaldo après la rencontre entre le Portugal et l'Allemagne (victoire 4-2 de la Mannschaft).

Mais pourquoi Gosens, élu homme du match de la rencontre (un but et deux passes décisives), a-t-il tenu à le préciser ? Pour le savoir, il faut se replonger dans la biographie du joueur, parue en avril 2021. Car oui, à seulement 26 ans, Robin Gosens a déjà publié ses mémoires.

Et dans ce livre, intitulé « Träumen lohnt sich: Mein etwas anderer Weg zum Fußballprofi » (Rêver en vaut la peine : mon parcours légèrement différent pour devenir footballeur professionnel), Gosens racontait une anecdote sur Cristiano Ronaldo après un match entre la Juventus et l'Atalanta Bergame, club où il évolue depuis 2017.

« Après le match contre la Juventus, j'ai essayé de réaliser mon rêve d'avoir le maillot de Ronaldo. Je lui ai demandé : "Cristiano, est-ce que je peux avoir ton maillot ?" Il ne m'a pas même pas regardé et m'a dit "non !". J'ai rougi et j'ai eu honte. Je suis parti en me sentant tout petit. Vous connaissez ce moment où vous venez de vivre quelque chose d'embarrassant et vous vérifiez autour de vous pour savoir si quelqu'un a vu ce qu'il vient de passer ? C'est ce que j'ai ressenti et j'ai tenté de le cacher. »

Quelques jours après le match, ses coéquipiers de l'Atalanta lui avaient fait une surprise en lui offrant un maillot de la Juventus floqué au nom de Cristiano Ronaldo. Et cela avait bien fait marrer Gosens.