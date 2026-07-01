Harry Kane s'empare d'un record historique anglais en Coupe du monde

Harry Kane, l’attaquant de l’Angleterre, a inscrit son nom dans l’histoire du football anglais en Coupe du monde en disputant le match contre la République démocratique du Congo ce mercredi.

Titularisé par l’entraîneur Thomas Tuchel pour défier la République démocratique du Congo en seizièmes de finale, l’attaquant anglais a une nouvelle fois porté le maillot des Three Lions.

Selon le site de statistiques Opta, il devient officiellement le joueur de champ (hors gardiens) ayant disputé le plus grand nombre de matchs en tant que titulaire dans l’histoire de la sélection anglaise en Coupe du monde.

Derrière lui, un quatuor légendaire – Bobby Moore, Bobby Charlton, Terry Butcher et Ashley Cole – totalise 14 titularisations chacun.

Tous ces joueurs ont atteint ce total en prenant part à trois éditions différentes de la Coupe du monde.







