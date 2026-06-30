Harry Kane s'éloigne de Barcelone… mais un seul scénario pourrait inverser la tendance

La priorité du FC Barcelone sur le marché des transferts estival est de recruter un attaquant de pointe, après le départ de Robert Lewandowski, qui impose au club de trouver un successeur fiable.

L’attaquant polonais, auteur d’environ 30 buts par saison, a laissé un vide que le club catalan entend combler. Parmi les noms évoqués, celui de Harry Kane, la star du Bayern Munich, revient avec insistance.

Selon le Daily Mail, le Barça a approché les agents de l’Anglais de 32 ans, mais l’entourage du joueur assure qu’il ne projette pas de partir.

Selon Marca, le club catalan a lancé cette démarche par précaution, au cas où la piste menant à Julián Álvarez, ciblé auprès de l’Atlético de Madrid, échouerait.

Le Barça avait déjà tenté sa chance il y a plusieurs semaines, puis a renouvelé sa tentative il y a quelques jours, par mesure de précaution face à d’éventuelles complications concernant le transfert de Julián Álvarez.

Toutefois, recruter l’Anglais s’annonce extrêmement complexe : le Bayern Munich n’entend pas se séparer de l’un de ses meilleurs éléments.

La seule issue, à l’image du départ de Lewandowski il y a quatre ans, serait une demande publique de transfert de la part de l’attaquant, ce dont Kane ne semble pas encore avoir l’intention.

Bien que Julian Álvarez ait fait pression sur l’Atlético de Madrid pour que le club revienne sur sa position et le cède au FC Barcelone, l’attaquant anglais n’a pas l’intention, pour l’instant, de défier le club bavarois.

Il devrait même bientôt entamer des discussions pour améliorer son contrat. Face à ce blocage, le Barça a choisi de ne pas mettre de pression sur le club allemand et a définitivement abandonné la piste Harry Kane.