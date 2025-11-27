Harry Kane, la stat de la honte

L'attaquant et capitaine de l'Angleterre a ainsi établi un record personnel peu enviable, soulevant de nouvelles interrogations quant à son impact lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions. Le Bayern a encaissé sa première défaite de la saison.

Arsenal a livré une prestation magistrale à l'Emirates Stadium, s'imposant 3-1 face au Bayern Munich et infligeant aux champions d'Allemagne leur première défaite de la saison 2025-2026. Le Bayern semblait initialement serein et a égalisé grâce à Lennart Karl, 17 ans, après l'ouverture du score de Jurrien Timber. Mais la rencontre leur a ensuite échappé, les remplaçants Noni Madueke et Gabriel Martinelli inscrivant des buts décisifs en seconde période. Au coup de sifflet final, le Bayern a été dominé physiquement et tactiquement. L'intensité supérieure d'Arsenal, sa maîtrise des coups de pied arrêtés et sa gestion du match lui ont permis de remporter une victoire méritée.

Ce fut une soirée profondément frustrante pour Kane, superbement contenu par William Saliba et Cristhian Mosquera d'Arsenal. Il termina la rencontre sans le moindre tir, une rare contre-performance statistique dans une carrière marquée par son efficacité lors des grands matchs. C'était seulement la troisième fois depuis son arrivée au Bayern en 2023 qu'il jouait 90 minutes sans tenter le moindre tir, et seulement la deuxième fois en 22 apparitions contre Arsenal qu'il ne parvenait pas à cadrer le moindre tir, selon Opta. Sa discrétion reflétait les difficultés offensives du Bayern, qui s'est montré peu dangereux après la pause.

Pour le Bayern, cette défaite a mis fin à une série de 18 matchs sans défaite et a mis en lumière des faiblesses récurrentes face aux équipes pratiquant un pressing intense. La seconde période s'est avérée particulièrement préjudiciable : le Bayern a perdu le contrôle du milieu de terrain, a été puni pour ses erreurs de possession et a peiné à contenir le pressing incessant d'Arsenal sur les ailes. Kane appelle au calme après la déroute face à Arsenal

Après le match, Kane a insisté sur le fait que le Bayern garderait son sang-froid malgré ce revers, déclarant à TNT Sports : « C’était un match difficile, comme on s’y attendait. La première mi-temps a été disputée et assez équilibrée. En seconde période, nous avons manqué d’énergie et d’intensité, et nous avons perdu trop de duels.» Son analyse reflétait à la fois la combativité du Bayern en début de rencontre et son net fléchissement après la pause.

L’attaquant a souligné que cette défaite ne devait pas engendrer de réactions excessives : « C’est notre première défaite de la saison. Il ne faut pas s’alarmer outre mesure. Mais nous en tirerons des leçons, c’est certain.» Les propos de Kane témoignent de la conviction que la forme générale du Bayern reste un atout solide, malgré ses difficultés à Londres.

Kane a reconnu la frustration liée à cette performance, mais a insisté sur la progression du Bayern dans son ensemble. Il a reconnu qu'Arsenal avait su exploiter les moments décisifs avec plus d'efficacité, ajoutant : « Arsenal a remporté les premiers et seconds ballons, et sur coups de pied arrêtés, nous savions qu'ils seraient dangereux. Je suis certain que nous les reverrons dans les phases finales de la Ligue des Champions.

« Ils ont défendu individuellement sur quasiment tout le terrain. Comme je l'ai dit, je ne pense pas qu'il soit temps de paniquer. Nous avons joué contre Chelsea, le Paris Saint-Germain et Arsenal à l'extérieur, et nous avons remporté la majorité de nos matchs. »

Kane établit un triste record à l'Emirates Stadium

Le manque d'influence de Kane était d'autant plus frappant qu'il avait la réputation, bien établie, de tourmenter Arsenal durant ses années à Tottenham. Avant ce match, il n'avait manqué le moindre tir que lors d'une seule de ses 21 rencontres face aux Gunners, faisant de cette performance une anomalie regrettable dans son histoire avec le Bayern Munich. Les défenseurs centraux d'Arsenal l'ont muselé, limitant ses touches de balle dans les zones dangereuses et l'empêchant de participer au jeu dans les espaces où il excelle habituellement.

C'était également seulement la troisième fois de sa carrière au Bayern qu'il disputait l'intégralité des 90 minutes sans tenter le moindre tir – contre le FC Copenhague en octobre 2023 et le FC Augsburg en août 2025. Son isolement reflétait à la fois les problèmes structurels du Bayern et la capacité d'Arsenal à bloquer les lignes de passe depuis le milieu de terrain. Arsenal dominant les duels physiques et le rythme du match après la pause, Kane s'est retrouvé privé de ballons et incapable d'influencer la rencontre.