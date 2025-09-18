Harry Kane éclipse enfin David Beckham

Voir Harry Kane éclipser la légende David Beckham est une réalisation monumentale qui fait vibrer le monde du football. Les parieurs peuvent maximiser leurs chances en exploitant les bonus offerts sur les paris sportifs, permettant de rendre cette expérience mémorable en augmentant les gains lors des prochains matchs influencés par ce nouvel exploit.

Le joueur de 32 ans a marqué dans les deux mi-temps, permettant aux champions d'Allemagne de faire leur retour victorieux dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs à l'Allianz Arena.

Alors que le Bayern menait déjà grâce à un but contre son camp de Trevoh Chalobah, Kane a rapidement doublé la mise sur penalty après avoir été fauché dans la surface par le milieu de terrain de Chelsea Moises Caicedo. Kane a ensuite inscrit son deuxième but après la pause, profitant d'une passe de Serge Gnabry pour tromper Robert Sanchez et offrir les trois points au Bayern de Vincent Kompany.

Après ses exploits de buteur contre Chelsea, Kane a consolidé sa place parmi les plus grands joueurs anglais de tous les temps en réalisant un exploit impressionnant. Le capitaine anglais a désormais été impliqué dans plus de buts (53) que n'importe quel autre Anglais dans l'histoire de la Ligue des champions, surpassant ainsi la légende de Manchester United, David Beckham.

Déjà à plus de dix buts en 2025-26

Le doublé de Kane contre Chelsea confirme son excellent début de saison 2025-26, l'attaquant ayant déjà atteint la barre des dix buts cette saison. L'ancien attaquant de Tottenham a inscrit cinq buts lors des trois premiers matchs de Bundesliga du Bayern contre le RB Leipzig, Augsbourg et Hambourg, ainsi qu'un doublé lors de la victoire des Bavarois contre Wehen Wiesbaden en Coupe d'Allemagne et un but lors de leur victoire contre Stuttgart en Supercoupe d'Allemagne.

Kane espère accroître son total de buts lors du déplacement du Bayern à Hoffenheim en Bundesliga samedi après-midi. L'équipe de Kompany affrontera le club chypriote de Pafos lors de son prochain match de Ligue des champions le 30 septembre.