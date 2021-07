Harry Kane : "Cela fera mal pour le reste de notre carrière"

Le capitaine de l'Angleterre sait que cette défaite face à l'Italie en finale de l'Euro 2020 restera gravée. Mais cela doit motiver à vite rebondir.

Harry Kane a déclaré que la défaite de l'Angleterre en finale contre l'Italie à l'Euro 2020 hantera les joueurs pour le reste de leur carrière, car il a déclaré que la défaite de dimanche était "le pire sentiment au monde". L'Angleterre a échoué 3-2 aux tirs au but après un match nul 1-1 en 120 minutes. Terriblement frustrant...

L'Angleterre passera donc un autre été sans trophée car elle n'a pas su profiter de sa chance de renouer avec le succès pour la première fois depuis la Coupe du monde 1966. Mais l'attaquant n'a pas vraiment de regrets, lui et ses partenaires ayant tout donné selon lui. "Je n'aurais pas pu donner plus. Les garçons n'auraient pas pu donner plus. Les pénaltys sont le pire sentiment au monde lorsque vous perdez. Ce n'était pas notre soirée mais ce fut un tournoi fantastique", a-t-il confié à BBC One.

"Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble"

"Nous devrions garder la tête haute. Bien sûr, ça va faire mal maintenant. Ça va faire mal pendant un certain temps, mais nous sommes sur la bonne voie et nous construisons et j'espère que nous pourrons progresser à partir de cela l'année prochaine. Nous devrions être extrêmement fiers en tant que groupe de ce que nous avons accompli. Nous sommes tous des gagnants et voulons gagner, donc cela fera probablement mal pendant un certain temps et cela fera mal pour le reste de notre carrière. Nous avons bien progressé depuis la Russie et maintenant il s'agit de continuer", a ensuite encouragé le buteur de Tottenham, qui a pris la défense de ceux qui ont échoué.

"Il faut garder la tête haute. Ce fut un tournoi fantastique. N'importe qui peut rater un penalty. Nous gagnons ensemble, nous perdons ensemble. Nous allons apprendre et grandir. Ces garçons vont grandir et cela nous donnera plus de motivation pour la Coupe du monde l'année prochaine (...) Les pénaltys sont les pénaltys. Nous avons suivi un processus. Les garçons ont fait tout ce qu'ils pouvaient, ce n'était tout simplement pas notre soirée", a enfin regretté Harry Kane, capitaine de l'Angleterre.