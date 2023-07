Harry Kane a donné son feu vert au Bayern dès le mois de mai lors d'une réunion avec Thomas Tuchel

La star de Tottenham Harry Kane aurait dit oui à un éventuel transfert au Bayern Munich lors d'une réunion secrète avec Thomas Tuchel en mai.

Tuchel était à Londres à la mi-mai et a rencontré Kane à son domicile, selon Sport Bild. L'attaquant de Tottenham a été impressionné par l'entraîneur du Bayern et a déclaré qu'il était prêt à rejoindre son club. Kane a également déclaré que sa principale motivation pour quitter les Spurs serait d'essayer de remporter la Ligue des champions avec le Bayern. Le "plus grand rêve" de l'attaquant est de remporter la Coupe d'Europe après avoir échoué à remporter le moindre trophée à Tottenham.

Le Bayern a déjà vu une offre de 60 millions de livres (69 millions d'euros) pour Kane rejetée par les Spurs, mais on s'attend à ce qu'il revienne avec une nouvelle offre améliorée pour le capitaine de l'équipe d'Angleterre. On pense que Tottenham veut au moins 100 millions de livres (116 millions d'euros) pour son meilleur buteur de tous les temps.

Tottenham est connu pour être un négociateur difficile, mais Kane est prêt à essayer de faire bouger les choses cet été. L'attaquant pourrait menacer de quitter les Spurs gratuitement à l'expiration de son contrat en 2024 si le président Daniel Levy refuse d'accepter des offres au cours de cette période.

Tottenham doit partir en tournée de pré-saison à la mi-juillet. Les Spurs joueront contre West Ham en Australie, Leicester en Thaïlande et la Roma à Singapour.