Hallucinant ! Eddie Howe défend l’arbitre du PSG – Newcastle

Trois jours après le nul contre le PSG, le coach de Newcastle, Eddie Howe, est revenu sur le penalty de l’égalisation parisienne.

Mardi dernier en Ligue des Champions, Newcastle se dirigeait vers une victoire face au Paris Saint-Germain avant d’être rattrapé au score dans le temps additionnel (1-1). L’arbitre de la rencontre, Szymon Marciniak, avait accordé un penalty aux Parisiens après consultation de la Var. Une décision qui a créé la polémique et alimenté les débats au point où l’UEFA a été obligée de trancher. Mais l’entraineur de Newcastle, Eddie Howe, n’en veut pas étonnamment pas à l’arbitre polonais.

Eddie Howe n’en veut pas à Szymon Marciniak

L’image continue de faire le tour du monde. Sur une passe de Dembélé, le ballon effleure la main d’un défenseur de Newcastle. L’arbitre hésite pour siffler mais est rappelé par la Var qui l’envoie consulter les images. M. Marciniak, après consultation des images, décide d’accorder le penalty au PSG. Les Magpies crient alors à l’injustice et sont défendus par de nombreux observateurs du football. Par contre, Eddie Howe, lui, comprend la décision de l’arbitre. « Dans quel état d’esprit va-t-il consulter les images ? Est-il assez fort pour dire : "Selon moi il n’y avait pas penalty et c’est encore ce que je pense". Ou est-il dans l’obligation d’accorder le penalty puisque le VAR estime que ça se siffle ? C’est un problème avec le VAR. On n’accorde pas assez de pouvoir aux décisions prises sur le terrain. Et l’arbitre avait pris la bonne décision dans ce cas », explique l’entraineur de Newcastle en conférence de presse, vendredi.

L’UEFA donne raison à Eddie Howe

Eddie Howe en veut à la Var plutôt qu’à l’arbitre central. Selon le technicien anglais, M. Marciniak a été influencé par la Var alors qu’il avait pris la bonne décision au départ. « Ce n’est pas l’arbitre mais le VAR qui a décidé qu’il y avait penalty. Je ne vais pas être énervé contre quelqu’un qui n’a pas pris de décision », confie Eddie Howe. Tout porte à croire que l’ancien coach de Bournemouth a raison puisque l’instance faîtière du football européen a décidé de sanctionner l’arbitre en charge Var après cet épisode. Alors qu’il devait officier lors du match entre la Real Socidedad et Salzbourg, mercredi, Tomasz Kwiatkowski, a été écarté par l’UEFA. L’instance n’a toujours pris aucune décision sur le sort de M. Marciniak.

Eddie Howe tacle la Var

En plus de défendre M. Marciniak, Eddie Howe a exposé les limites de la Var. Pour le technicien anglais, la Var devrait accorder plus de libertés aux arbitres centraux et les laisser prendre les décisions selon leur point de vue. « Si un arbitre prend une décision, puis va consulter les images, j’adorerais que l’arbitre les regarde de son point de vue plutôt qu’on lui impose la décision à prendre. Quel intérêt d’aller voir les images si vous savez déjà ce qui va se passer ? Plus de 99% des arbitres qui vont voir les images finissent par valider la décision du VAR, plutôt que de maintenir leur opinion. Ce serait une bonne évolution pour le VAR : laisser l’arbitre décider, indépendamment quand il consulte les images. Il faut accorder plus de responsabilités à l’arbitre de champ. Le VAR peut aider en lui permettant de revoir ces images. Mais laissez l’arbitre prendre la décision », conclut Eddie Howe.