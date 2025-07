Hakimi règle ses comptes avec le Real Madrid

Achraf Hakimi a nié avoir pris la décision de quitter le Real Madrid, affirmant s'amuser beaucoup au Paris Saint-Germain.

Hakimi a une nouvelle fois offert une belle prestation lors de la demi-finale de la Coupe du Monde des Clubs contre le Real Madrid. Après la lourde défaite 4-0, le latéral a été interrogé sur la décision du Real de le vendre en 2020, ce à quoi Hakimi a répondu avec humour. Il a ensuite expliqué qu'il était reconnaissant d'être au PSG, car ils lui permettent de jouer comme il l'aime et de s'amuser.

Hakimi est né à Madrid de parents marocains et a rejoint le centre de formation des Merengues en 2006, à l'âge de sept ans. Il a passé dix ans à La Fabrica, avant de passer la saison 2016-17 avec la Castilla, l'équipe réserve. Ses performances en équipe B lui ont valu une promotion en équipe première pour la saison 2017-2018, sous la direction de Zinedine Zidane, alors entraîneur principal. Il a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues, permettant au Real Madrid de remporter sa troisième Ligue des champions consécutive. Cependant, alors que Dani Carvajal était au sommet de son art au poste d'arrière droit, l'international marocain a été autorisé à partir en prêt de deux ans au Borussia Dortmund. En 2020, Hakimi a été vendu à la surprise générale à l'Inter, où il a passé une saison avant d'être recruté par les Parisiens.

S'adressant à l'ancien milieu de terrain madrilène Claude Makelele sur DAZN, Hakimi a évoqué son départ du Real. Il a déclaré : « C'était leur décision [de me vendre], pas la mienne. » Il a ensuite évoqué son expérience au PSG : « Ils m'ont laissé faire ce que j'aime, jouer et m'amuser. Avec cet entraîneur qui m'a accordé sa confiance et m'a donné la liberté de jouer au milieu de terrain de temps en temps, mais aussi de défendre. La vérité, c'est que je suis très heureux et que je prends du plaisir avec cette équipe. »