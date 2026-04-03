Hakimi : « Nous acceptons ce titre africain tel qu'il est »

Achraf Hakimi, arrière droit du Paris Saint-Germain et de l'équipe nationale marocaine, s'est exprimé pour la première fois sur la décision de la Confédération africaine de football (CAF), qui a retiré au Sénégal l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2025 pour l'attribuer au Maroc.

Cette déclaration a été faite lors de son passage dans le podcast « The Bridge » aux côtés de son ami Kylian Mbappé, star du Real Madrid. Hakimi n'a pas caché sa joie face à cette décision, malgré la polémique qui l'entoure.

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L'ancien joueur du Real a déclaré : « Même si nous devons remporter la Coupe d'Afrique des nations de cette manière, nous l'acceptons... Nous sommes très heureux... J'attendais ce moment depuis très longtemps. »

Rappelons que le Sénégal a récemment déposé un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre la décision de la Commission d’appel de la CAF. La sélection sénégalaise a également célébré la victoire en présentant le trophée à ses supporters, en marge du match amical contre le Pérou.

Les « Lions de la Teranga » s’étaient retirés de la finale pendant environ un quart d’heure, avant de revenir sur le terrain et de remporter la finale (1-0) en prolongation, tandis qu’Ibrahim Diaz, la star du Real Madrid, a manqué un penalty qui aurait donné le titre aux « Lions de l’Atlas » dans les dernières minutes de la seconde mi-temps.