Haaland vs Mbappe : le prochain Messi vs Ronaldo ? L'attaquant de Man City évoque sa rivalité avec la superstar du PSG

Erling Haaland admet que le débat Lionel Messi vs Cristiano Ronaldo a été "positif", mais il ne sait pas s'il aura la même rivalité avec Mbappé.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont marqué toute une génération. L'Argentin et le Portugais ont dominé le football mondial pendant plus de dix ans se partageant douze Ballons d'Or à eux deux. Et forcément, maintenant que leurs carrières approchent à leur fin, des comparaisons avec la nouvelle générations de talents se font sans cesse.

Haaland vs Mbappé, le prochain duel au sommet

Tout le monde cherche à savoir qui sera le prochain Lionel Messi ou qui sera le prochain Cristiano Ronaldo et surtout si une telle rivalité entre deux monstres du football peut voir le jour à nouveau avec une telle domination. Bien évidemment, dans la prochaine génération, deux joueurs sortent incontestablement du lot et semblent être en mesure de suivre les traces de l'Argentin et du Portugais : Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Les deux attaquants sont des phénomènes de précocités et multiplient les exploits. Alors que le Norvégien a réalisé une première partie de saison fabuleuse avec Manchester City en ayant plus de buts marqués que de matches joués, le Français lui a répondu en réalisant une Coupe du monde XXL où il a porté les Bleus jusqu'en finale, inscrivant le premier triplé de l'histoire en finale d'un Mondial depuis 1966.

Toutefois, Erling Haaland, l'actuel attaquant de Manchester City, ne voit pas pourquoi il devrait être entraîné dans une querelle sportive similaire à celle entre Messi et Ronaldo, avec l'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Haaland a répondu à Viaplay à la question de savoir s'il pourrait faire partie de la prochaine grande rivalité du football, alors qu'il affronte l'international français pour le plus prestigieux des honneurs collectifs et individuels.

"Les nouveaux Messi et Ronaldo ? C'est impossible à dire"

"C'est impossible à dire. Je n'aime pas me comparer aux autres. Je pense que vous devez être votre propre joueur quand il s'agit de cela, donc je n'aime pas comparer ou quoi que ce soit avec cela. Je pense que les médias ont fait cela avec Ronaldo et Messi au cours des dix dernières années et je pense qu'ils se sont poussés l'un l'autre également", a avancé l'attaquant de Manchester City.

"Je pense que c'est une chose positive. Barcelone et Madrid l'un contre l'autre. C'est la rivalité parfaite. Mais je ne pense pas à ça, honnêtement", a conclu l'international norvégien. Erling Haaland et Kylian Mbappé ont été des vedettes pour leurs clubs respectifs lors de la saison 2022-23, le premier ayant inscrit 23 buts en 18 apparitions pour City, tandis que le second en a 19 en 20 matchs pour le PSG.

Kylian Mbappé a remporté le Soulier d'or de la Coupe du monde 2022, avec notamment un triplé lors de la finale contre l'Argentine, et il est déjà de retour à l'entraînement au PSG, alors que les principaux clubs européens - dont Manchester City, champion de Premier League en titre - se préparent à un retour à la compétition.