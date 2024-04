Haaland tacle une star de Liverpool

Erling Haaland a répondu aux affirmations de Trent Alexander-Arnold selon lesquelles les trophées de Liverpool ont plus de valeur que ceux de City.

Alexander-Arnold a affirmé dans une récente interview que City était une "machine à gagner" et a déclaré que "la façon dont les deux clubs ont construit leurs équipes et la manière dont nous l'avons fait signifient probablement plus pour nos fans".Haaland s'en est pris au latéral droit anglais, soulignant qu'il avait remporté le triplé dès sa première saison à City - en marquant 52 buts en 53 matches toutes compétitions confondues - alors qu'Alexander-Arnold n'a jamais réussi à réaliser le même exploit. Haaland a déclaré à Sky Sports: "S'il veut dire ça, d'accord. Je suis ici depuis un an et j'ai gagné le triplé. C'était un sentiment agréable. Je ne pense pas qu'il connaisse exactement ce sentiment. Ils [Liverpool] peuvent parler autant qu'ils veulent, ou lui [Alexander-Arnold] peut parler autant qu'il veut... Je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais ça ne me dérange pas". Concernant les chances de titre de City, le Norvégien a ajouté : "Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent gagner la Premier League, et ces dernières années, c'était Man City et nous allons essayer de le faire à nouveau. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes bons !" City et Liverpool s'affrontent dimanche dans un match important pour le haut du tableau de la Premier League. Les Reds sont actuellement en tête du classement, avec un point d'avance sur les triples vainqueurs de la saison dernière, ce qui signifie qu'une victoire de l'une ou l'autre équipe serait un résultat énorme ce week-end.