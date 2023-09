Haaland sur son remplacement contre Leipzig : "Oui, j’ai été frustré"

Plusieurs mois après, Erling Haaland admet qu’il a en travers de la gorge sa sortie comme remplaçant lors du match de C1 contre Leipzig.

En mars dernier, pour le compte des 8es de finale de la Ligue des Champions, Erling Haaland a fait parler la poudre en inscrivant un quadruplé lors d'un match contre Leipzig. Mais, il aurait pu faire mieux et signer un record historique avec cinq buts d’inscrits. Pep Guardiola, son coach, l’en a privé, en le sortant bien avant la fin de la rencontre.

« Avec Guardiola, ce n’est pas toujours agréable »

Depuis, le Norvégien a pu soulever de nombreux trophées avec Manchester City. Mais, cela ne lui a pas fait oublier cette soirée à l’Etihad Stadium. Il sait très bien qu’il est passé à côté de quelque chose unique.

Dans une interview à France Football, Haaland a admis qu’il y avait « beaucoup de frustration » chez lui ce soir-là. « Peut-être que je n’aurai pas réussi non plus, on ne sait pas, a-t-il poursuivi. Mais, attention, je ne me plains pas du tout car j’éprouve beaucoup de respect pour Julian Alvarez qui m’a remplacé et qui a mérité lui aussi de participer à cette rencontre. Donc non, je ne suis pas allé frapper à la porte de Pep Guardiola en étant fâché pour me plaindre ou je ne sais quoi. Peut-être que j’aurai une occasion de battre ce record, qui sait ? ».

Par-delà cet épisode, le Scandinave a avoué que la vie au quotidien n’est pas toujours facile avec l’entraineur espagnol : « Ce n’est pas toujours agréable mais, en même temps, ça vous met face à la vérité et je sais que son but est de faire de vous un meilleur joueur. Mais attention, ça c’est dans le travail. Car en dehors on plaisante beaucoup, vraiment. Il y a beaucoup de sourires, la preuve en est la manière dont vit le groupe depuis plusieurs années ».

Haaland, qui fait partie des nommés pour le Ballon d’Or 2023, a ensuite admis qu’il a beaucoup progressé sous la coupe du technicien catalan : « J’ai vraiment bien progressé sous ses ordres, je le vois chaque jour. Et les résultats le montrent, je pense. Pour ma part, j’estime avoir apporté ma capacité à jouer plus directement si nécessaire, qui nous permet de sortir de la pression si besoin ».