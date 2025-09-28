Haaland part en chasse, Ronaldo tremble

La chasse menée par Haaland met Ronaldo au défi, et cette compétition palpitante attire nombre de parieurs. En utilisant des bonus paris sportifs, les parieurs peuvent non seulement tirer profit de ces batailles excitantes, mais aussi maximiser leurs chances grâce aux offres alléchantes qui augmentent le potentiel de gains lors de ces duels sportifs de haut niveau.

La machine à buts norvégienne a démarré l'exercice avec une forme éclatante, ce qui alimente les spéculations les plus audacieuses : pourrait-il être l'homme capable de battre le record historique de buts en Ligue des champions, actuellement détenu par la légende portugaise Cristiano Ronaldo ? Après une saison 2024-2025 marquée par des blessures, Haaland a retrouvé toute sa puissance, inscrivant déjà neuf buts en sept apparitions toutes compétitions confondues. Sa capacité à marquer dans tous les matchs de Manchester City jusqu'à présent, à l'exception de la rencontre face aux Spurs, témoigne de son impact immédiat et décisif.

Un Début de Saison Canonesque et des Performances Remarquables

La récente démonstration d'Haaland est venue confirmer les espoirs placés en lui. Lors de la large victoire de City (5-1) contre Burnley à domicile, le Norvégien a brillé en s'offrant un doublé et une passe décisive samedi. Cette performance exceptionnelle est d'autant plus significative qu'elle survient après une saison précédente où les pépins physiques avaient freiné à la fois ses statistiques individuelles et, par ricochet, les performances collectives des Citizens. L'international norvégien, sous la direction de Pep Guardiola, semble avoir retrouvé la plénitude de ses moyens et l'efficacité clinique qui le caractérisent.

L'objectif désormais clairement évoqué par les observateurs est le record de 140 buts inscrits par Cristiano Ronaldo en Ligue des champions au fil de sa carrière, un exploit qui semblait jusqu'alors hors d'atteinte.

La Prédiction Audacieuse d'Ally McCoist

L'ancien international écossais et commentateur respecté, Ally McCoist, a exprimé son étonnement face à la possibilité qu'Haaland puisse détrôner Ronaldo. « Le fait qu'on parle d'Erling Haaland qui pourrait battre le record de Cristiano Ronaldo [en Ligue des champions] est fou. Je n'aurais jamais imaginé que le record de Ronaldo soit battu », a-t-il déclaré.

Cependant, il a immédiatement tempéré son incrédulité en reconnaissant le potentiel hors norme du jeune attaquant : « Mais il faut dire que s'il ne se blesse pas, il pourrait battre ce record et bien d'autres. » McCoist est allé plus loin, imaginant les pensées d'autres grands buteurs. « Je me dis même, Alan Shearer, non seulement il veut que Harry Kane reste au Bayern Munich, mais il veut aussi qu'Erling Haaland aille à Barcelone ou au Real Madrid. Je connais bien Al, c'est un gars formidable, et il verra ce record en se disant : 'Bon sang, quelqu'un va le chercher. Quelqu'un va le chercher. S'il parvient à se maintenir en forme.' » Le maintien de sa condition physique est donc identifié comme la seule véritable variable pouvant freiner cette quête.

Un Jeu Plus Complet et l'Esprit d'Équipe Salué

Au-delà des buts, McCoist a tenu à souligner l'évolution du jeu complet d'Haaland, signe de sa progression constante. « J'ai été vraiment impressionné par Haaland cette saison. Pas seulement par ses buts, mais aussi par son jeu complet », a-t-il précisé. Si l'expert reconnaît qu'Haaland « ne sera jamais aussi Zinedine Zidane » en termes de dribbles ou de gestes techniques élaborés, il a mis en lumière un aspect inattendu et essentiel de son apport à l'équipe.

« Mais là où je l'ai vraiment apprécié, étonnamment, c'est quand je le regarde défendre. Il est revenu et a obtenu tellement de têtes dans sa surface, un vrai joueur d'équipe, c'est formidable à voir. » Ce dévouement défensif et cette capacité à presser et à revenir sont des qualités qui cimentent son rôle au sein du collectif de Pep Guardiola, démontrant qu'il est bien plus qu'un simple finisseur.

Le Scénario Tactique Idéal pour Haaland

McCoist a également analysé l'environnement tactique dans lequel évolue Haaland, estimant que l'attitude des autres équipes de Premier League pourrait jouer en sa faveur. « Je pense qu'ils [Manchester City] avaient un peu perdu la peur », a-t-il admis, faisant référence à la baisse d'intimidation perçue après des défaites. Cependant, il voit dans cette situation une opportunité pour Haaland.

« Mais s'ils perdent la peur, je pense que les autres clubs vont peut-être se montrer plus ouverts et tenter de les affronter, ce qui conviendra à Haaland. » En d'autres termes, si les adversaires décident de se projeter davantage vers l'avant et de ne plus se contenter de défendre bas, cela créera plus d'espaces dans le dos de la défense, un terrain de jeu idéal pour l'attaquant norvégien. Son but contre Arsenal, décrit comme un « parfait exemple de contre-attaque où il récupère le ballon et poursuit sa course », illustre parfaitement la manière dont sa vitesse et son sang-froid peuvent être exploités lorsque les équipes s'aventurent à attaquer City. « Je pense simplement que les équipes pourraient se laisser aller à s'attaquer davantage à City que ces dernières années, et je pense que cela conviendra à Haaland », conclut McCoist, voyant un alignement parfait entre le style de jeu de City, la bravoure (ou la naïveté) des adversaires et les qualités de son buteur hors pair.