Haaland, la terrible baisse de niveau

Erling Haaland n'est plus le même "animal" qu'il était la saison dernière à Manchester City. William Gallas estime que le jeu de l'attaquant a changé.

Après une première saison époustouflante avec City, Haaland a été critiqué pour certaines de ses performances cette saison, malgré ses 29 buts en 33 matches pour les champions d'Europe et d'Angleterre en titre. Gallas estime qu'il n'a pas le même facteur de peur qu'en 2022-23.

"Je ne pense pas qu'Erling Haaaland soit le même. Son jeu, sa façon de courir, son envie, ce n'est pas le même que le Haaland conquérant que nous avons vu à Manchester City l'année dernière", a déclaré Gallas, ancien joueur d'Arsenal, au Genting Casino. "La saison dernière, il courait et se battait pour chaque ballon - il fatiguait les défenseurs parce qu'il les mettait sous pression avec son physique. Les défenseurs étaient toujours sur le qui-vive autour de lui."

Haaland a changé

"Il est revenu de sa blessure et son jeu a changé. Est-ce qu'il essaie encore de se remettre à niveau après sa blessure ? Peut-être. Il y a quelque chose de très différent chez Erling Haaland cette année. Si vous le comparez à la saison dernière, à ses débuts en Premier League, son jeu physique était complètement différent. Il se battait. Il tenait le ballon".

Haaland a marqué 52 buts en 53 matches pour aider City à remporter la Ligue des champions, la Premier League et la FA Cup. Il n'a cependant pas pu faire la différence lors du match nul 1:1 entre son équipe et Liverpool, l'un des prétendants au titre, la semaine dernière, et Gallas estime que cette performance prouve le changement de style de jeu du joueur de 23 ans.

Un besoin de souffler ?

Il ajoute : "C'était un animal la saison dernière. Les défenseurs étaient effrayés par son physique - il ne leur laissait pas une seconde pour respirer. Il courait et se battait pour chaque ballon. Pour les défenseurs, il est très difficile de jouer contre quelqu'un comme lui. Lors du match contre Liverpool, il a eu deux duels directs avec Virgil van Dijk et il les a perdus tous les deux. Dans une situation, il a tiré, mais Kelleher l'a facilement repoussé."

"Il est peut-être encore fatigué. Il a été absent pendant quelques mois et, depuis son retour, il a joué presque tous les matches de Manchester City. Il est normal que l'on perde de l'énergie après une période passée sur les lignes de touche. Il semble qu'il ait besoin de souffler un peu en ce moment".