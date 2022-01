Haaland et Dortmund, la grosse discussion

L'avenir d'Erling Haaland devient un sujet urgent pour le Borussia Dortmund et le club veut découvrir les intentions de son attaquant vedette le plus tôt possible, un processus qui commencera par une réunion la semaine prochaine.

Haaland et Dortmund discutent

Dortmund a demandé à rencontrer le père de Haaland et son agent Mino Raiola, afin de poser la grande question et de savoir si le Norvégien a effectivement décidé de chercher un nouveau défi à l'étranger.

Le contrat actuel de l'attaquant avec le club allemand court jusqu'en 2024 et sa clause libératoire serait fixée à 75 millions d'euros pour cet été. D'après le journal allemand Bild, Dortmund souhaiterait régler le problème d'une manière ou d'une autre.

La clause libératoire de 75 millions d'euros est un chiffre réduit en raison d'un accord dans son contrat qui a été déclenché après qu'il soit resté à Dortmund pendant deux ans. Sur le marché actuel, c'est une affaire pour l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète et Dortmund le sait, mais c'est ainsi qu'ils ont réussi à le persuader de signer et de rester avec eux.

L'international norvégien est dans le collimateur d'un certain nombre de clubs européens de premier plan et, selon MARCA, Haaland prendra une décision sur son avenir d'ici la fin du mois. Le Real Madrid et le Barcelone font partie des admirateurs du joueur de 21 ans.