Haaland dévoile le vrai GOAT de City

Haaland a déclaré que c'était un plaisir de jouer avec De Bruyne après que le Belge lui a offert quatre buts lors de la victoire 6-2 de City à Luton.

Haaland a marqué cinq fois au cours d'une offensive sans pitié de la part de City. C'était la deuxième fois que le Norvégien marquait cinq fois dans un match pour l'équipe de Pep Guardiola, après avoir écrasé le RB Leipzig la saison dernière. En revanche, c'est la première fois qu'il marque trois buts ou plus lors d'un match à l'extérieur pour les Cityzens.

"Kevin De Bruyne est énorme. Il fait ce qu'il sait faire de mieux. C'est un plaisir de jouer avec lui", a déclaré Haaland à ITV. "Nous savons ce que nous attendons l'un de l'autre. Le courant passe bien. C'est un joueur intelligent et j'aime jouer avec lui."

Haaland apprécie De Bruyne

Haaland et De Bruyne se sont si bien entendus la saison dernière que le Belge a fini par plaisanter lors d'une conférence de presse avant la finale de la Ligue des champions : "Je préfère ma femme". Les deux joueurs n'ont pas pu se côtoyer cette saison, De Bruyne ayant manqué cinq mois en raison d'une déchirure des ischio-jambiers et Haaland ayant passé deux mois sur la touche en raison d'un problème au pied.

Haaland a déclaré qu'il était de retour en pleine forme et a lancé un avertissement aux rivaux de City pour le titre, la FA Cup et la Ligue des champions, alors qu'ils tentent de répéter le triomphe historique de la saison dernière. "Je reviens à mon meilleur niveau", a-t-il déclaré. "Je me sens enfin bien. C'est un sentiment incroyable. Cela vient, nous venons. Des moments passionnants nous attendent. Nous sommes prêts à attaquer.